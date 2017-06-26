На Байкальском культурном форуме обсудили лучшие культурные проекты
26.06.2017, 12:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Международный культурный форум «Байкал-Тотем» проходил с 23 по 25 июня 2017 года в городах Иркутске и Байкальске. Идея форума — представить миру новый этап развития прибайкальских территорий. Форум направлен на создание комфортной среды для развития творческих инициатив, партнёрских отношений и совместных арт-проектов.
В рамках форума состоялась панельная сессия «Региональная культура – точки роста». Участники мероприятия поделились лучшими практиками в области развития культурных проектов в регионах России. Сессия была организована Санкт-Петербургским международным культурным форумом и Министерством культуры Российской Федерации и продолжила серию выездных мероприятий деловой программы форума, которые проходят в течение года. Такие мероприятия являются платформой для обмена лучшими практиками проектов в области российской культуры: как региональных, успешных на федеральном уровне, так и федеральных, расширяющих свою деятельность в регионах.
В дискуссии на первом международном форуме «Байкал-Тотем» приняли участие руководители ведущих федеральных и региональных учреждений культуры и представители Министерства культуры Российской Федерации.
В рамках форума состоялась панельная сессия «Региональная культура – точки роста». Участники мероприятия поделились лучшими практиками в области развития культурных проектов в регионах России. Сессия была организована Санкт-Петербургским международным культурным форумом и Министерством культуры Российской Федерации и продолжила серию выездных мероприятий деловой программы форума, которые проходят в течение года. Такие мероприятия являются платформой для обмена лучшими практиками проектов в области российской культуры: как региональных, успешных на федеральном уровне, так и федеральных, расширяющих свою деятельность в регионах.
В дискуссии на первом международном форуме «Байкал-Тотем» приняли участие руководители ведущих федеральных и региональных учреждений культуры и представители Министерства культуры Российской Федерации.