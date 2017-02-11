На Берлинском кинофестивале покажут четыре российских фильма
11.02.2017, 15:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Церемония открытия Берлинского кинофестиваля (Internationale Filmfestspiele Berlin) - Берлинале - состоялась в столице Германии 9 февраля. В его конкурсную программу вошло 18 фильмов режиссёров из Германии, Португалии, Румынии, Франции, Финляндии, Японии. В рамках специальных программ состоятся показы ещё 399 кинолент.
Россия принимает участие в специальной программе "Панорама" с фильмами "Заложники" режиссёра Резо Гигинеишвили (совместная работа России, Грузии и Польши), "Молоко" Дарьи Власовой (Россия, Литва), "Бог Дьесегей" Сергея Потапова и "24 снега" Михаила Барынина. Кроме того, на Берлинале состоится премьера фильма "Реквием для миссис Джей" сербского режиссёра Бояна Вулетича. Россия приняла участие в производстве картины наряду с Сербией, Болгарией и Македонией.
В этом году в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля вошли фильмы: "След зверя" польского режиссёра Агнешки Холланд, "Возвращение в Монток" Фолькера Шлёндорфа, "Обратная сторона надежды" Аки Каурисмяки,"Фантастическая женщина" Себастьяна Лелио, "Бойс" Андреша Вайеля и единственная в конкурсе анимационная картина - "Хорошего дня!" китайского режиссёра Лю Цзяня. В состав жюри этого года вошли американская актриса Мэгги Джилленхолл, мексиканский актёр и режиссёр Диего Луна, китайский режиссёр Ван Цюйанань. Жюри возглавил нидерландский режиссёр Пол Верховен ("Она" (2016), "Основной инстинкт" (1992) и "Вспомнить всё" (1990).
Лауреаты фестиваля будут названы 18 февраля, в этот же день состоится церемония награждения, сам смотр завершится днём позже.
Напомним, среди российских наград на Берлинале последних лет - три приза "Серебряный медведь" на фестивале 2010 года. Актёры Григорий Добрыгин и Сергей Пускепалис были признаны лучшими в фильме "Как я провёл этим летом" режиссёра Алексея Попогребского. "Серебряного медведя" также заслужила операторская работа Павла Костомарова в этой ленте, которому присудили приз "за выдающиеся достижения в области искусства". Среди российских кинематографистов, получавших награды Берлинале, - Сергей Соловьёв ("Сто дней после детства", приз за лучшую режиссуру), Лариса Шепитько ("Восхождение", "Золотой медведь"), Глеб Панфилов ("Тема", "Золотой медведь"), Александр Сокуров (премия за творческий вклад в утверждение идеалов гуманизма), Анатолий Солоницын ("Двадцать шесть дней из жизни Достоевского", "Лучший актёр"), Инна Чурикова ("Военно-полевой роман", "Лучшая актриса"), Евгения Глушенко ("Влюблён по собственному желанию", "Лучшая актриса").
Россия принимает участие в специальной программе "Панорама" с фильмами "Заложники" режиссёра Резо Гигинеишвили (совместная работа России, Грузии и Польши), "Молоко" Дарьи Власовой (Россия, Литва), "Бог Дьесегей" Сергея Потапова и "24 снега" Михаила Барынина. Кроме того, на Берлинале состоится премьера фильма "Реквием для миссис Джей" сербского режиссёра Бояна Вулетича. Россия приняла участие в производстве картины наряду с Сербией, Болгарией и Македонией.
В этом году в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля вошли фильмы: "След зверя" польского режиссёра Агнешки Холланд, "Возвращение в Монток" Фолькера Шлёндорфа, "Обратная сторона надежды" Аки Каурисмяки,"Фантастическая женщина" Себастьяна Лелио, "Бойс" Андреша Вайеля и единственная в конкурсе анимационная картина - "Хорошего дня!" китайского режиссёра Лю Цзяня. В состав жюри этого года вошли американская актриса Мэгги Джилленхолл, мексиканский актёр и режиссёр Диего Луна, китайский режиссёр Ван Цюйанань. Жюри возглавил нидерландский режиссёр Пол Верховен ("Она" (2016), "Основной инстинкт" (1992) и "Вспомнить всё" (1990).
Лауреаты фестиваля будут названы 18 февраля, в этот же день состоится церемония награждения, сам смотр завершится днём позже.
Напомним, среди российских наград на Берлинале последних лет - три приза "Серебряный медведь" на фестивале 2010 года. Актёры Григорий Добрыгин и Сергей Пускепалис были признаны лучшими в фильме "Как я провёл этим летом" режиссёра Алексея Попогребского. "Серебряного медведя" также заслужила операторская работа Павла Костомарова в этой ленте, которому присудили приз "за выдающиеся достижения в области искусства". Среди российских кинематографистов, получавших награды Берлинале, - Сергей Соловьёв ("Сто дней после детства", приз за лучшую режиссуру), Лариса Шепитько ("Восхождение", "Золотой медведь"), Глеб Панфилов ("Тема", "Золотой медведь"), Александр Сокуров (премия за творческий вклад в утверждение идеалов гуманизма), Анатолий Солоницын ("Двадцать шесть дней из жизни Достоевского", "Лучший актёр"), Инна Чурикова ("Военно-полевой роман", "Лучшая актриса"), Евгения Глушенко ("Влюблён по собственному желанию", "Лучшая актриса").