На Берсеневской набережной в Москве найдена уникальная кабацкая печать
21.02.2017, 11:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Уникальная старинная печать была обнаружена археологами в центре Москвы, на Берсеневской набережной. Так называемая «шейная» печать – аналог современных печатей юридических лиц – была найдена на территории России впервые.
Находка весит почти три грамма, её размеры 19 на 20 миллиметров. Судя по всему печать носили на шнурке, так как имеется след от отломанного ушка. Изготовлена печать из сплава меди и олова. Предварительно предмет датировали XV–XVIII веками.
«Группа круглых шейных печатей представлена значительным количеством экземпляров как в материалах раскопок, так и в музейных и частных коллекциях. Но обычно на таких печатях помещены имена владельцев, иногда указан их род занятий. Например, ранее находили шейные печати, связанные с православным духовенством. Также известны печати с поучительными надписями: "Не бойся смерти, бойся греха", "Печать - на умного крепость"", - отметил Алексей Емельянов.
Где именно располагался Вытегорский кабак и что мог делать в Москве представитель этого заведения, учёным только предстоит выяснить. Пока у исследователей есть два предположения на этот счёт. По одной из версий, кабак мог располагаться в городе Вытегре в Вологодской области. В таком случае печать потерял кто-то из администрации питейного заведения, приехав в Москву по делам. Или же кабак под названием «Вытегорский» находился в самой Москве. Но в этом случае его связь с городом Вытегрой пока непонятна.
Находка весит почти три грамма, её размеры 19 на 20 миллиметров. Судя по всему печать носили на шнурке, так как имеется след от отломанного ушка. Изготовлена печать из сплава меди и олова. Предварительно предмет датировали XV–XVIII веками.
«Группа круглых шейных печатей представлена значительным количеством экземпляров как в материалах раскопок, так и в музейных и частных коллекциях. Но обычно на таких печатях помещены имена владельцев, иногда указан их род занятий. Например, ранее находили шейные печати, связанные с православным духовенством. Также известны печати с поучительными надписями: "Не бойся смерти, бойся греха", "Печать - на умного крепость"", - отметил Алексей Емельянов.
Где именно располагался Вытегорский кабак и что мог делать в Москве представитель этого заведения, учёным только предстоит выяснить. Пока у исследователей есть два предположения на этот счёт. По одной из версий, кабак мог располагаться в городе Вытегре в Вологодской области. В таком случае печать потерял кто-то из администрации питейного заведения, приехав в Москву по делам. Или же кабак под названием «Вытегорский» находился в самой Москве. Но в этом случае его связь с городом Вытегрой пока непонятна.