ОРЕАНДА-НОВОСТИ Более тысячи артефактов XII–XVIII веков обнаружили в ходе раскопок на Биржевой площади. Это как небольшие находки — предметы быта, украшения, оружие, монеты, так и фрагменты давно утраченных городских зданий.



«С 15 августа раскопки на Биржевой площади завершаются, реставраторы и археологи приступят к работам по сохранению небольших участков кирпичной и каменной кладки старинных зданий. Прежде всего — частей основания храма Благовещения подворья Иосифо-Волоцкого монастыря XVI века, который был разрушен ещё в XVIII веке. Методический совет Департамента культурного наследия города Москвы рекомендовал законсервировать руины данных фундаментов методом обратного погружения в грунт», — рассказал заместитель руководителя Департамента культурного наследия, главный археолог Москвы Леонид Кондрашёв.



По его словам, специалисты продолжают изучать находки Биржевой площади. Почти тысячу артефактов, среди которых монеты из мастерской медника, редкие браслеты из стеклянных нитей, датированные XII веком, а также глиняная посуда и даже элементы одежды, забрали из раскопа и передали на лабораторные исследования и реставрацию. В будущем они пополнят коллекции временных выставок, посвящённых археологическим находкам «Моей улицы», и войдут в экспозиции столичных музеев.



«Ещё одна находка, которая хорошо сохранилась, — это часть деревянной лестницы XVI века, ведущей в подклет мастерской ремесленника, расположенной на территории подворья. Её удалось восстановить и перенести в Музей Москвы. Деревянная лестница пополнила экспозицию археологической выставки музея, посвященную находкам программы "Моя улица". Выставка начала свою работу 15 августа», — отметил Леонид Кондрашев.



Раскопки на Биржевой площади вели на участке более 100 квадратных метров, глубина котлована составляла более 3,5 метра. В работах принимали участие десятки археологов.



«Нам удалось завершить раскопки, в целом в рамках предварительно согласованного графика. Теперь на Биржевой площади проведут работы по сохранению и консервации фрагментов каменной и кирпичной кладки руинированных оснований древних строений», — отметил главный археолог Москвы.



По его словам, участки каменной и кирпичной кладки сначала укутают геотканью, которая не позволит влаге их разрушить. Затем фрагменты фундаментов будут равномерно, слой за слоем, покрывать мелкозернистым песком. Каждый слой составит не более 10 сантиметров. Таким образом, создастся своеобразная подушка безопасности для археологических объектов. Сверху их укроют грунтом. Решение о консервации было принято на заседании научно-методического совета при Департаменте культурного наследия. Ситуацию оценили не только археологи, но и столичные реставраторы, а также сотрудники ведущих музеев Москвы.



Как отметил Леонид Кондрашёв, извлечь из раскопа и музеефицировать эти объекты невозможно технически, так как эти части фундаментов не предназначались для нахождения на открытом воздухе.



«Археологические объекты изучены, описаны и занесены в каталоги. Теперь наша задача — сохранить для будущих поколений не только информацию, но и сами находки», — объяснил Леонид Кондрашев.



Как сообщили в Департаменте капитального ремонта города Москвы, после завершения археологической консервации фрагментов старинных построек на Биржевой площади возобновятся работы по благоустройству.



Сначала будет создано подземное помещение для будущего фонтана. Затем площадь замостят и установят гранитную чашу фонтана. После этого здесь поставят новые фонари с энергосберегающими лампами, урны и скамейки. Завершится преображение поздней осенью, после высадки деревьев.



Напомним, Биржевая площадь — одна из немногих камерных площадей Москвы. Согласно программе «Моя улица», она должна стать полностью пешеходной и влиться в прогулочный маршрут от Кремля до парка «Зарядье», в который также войдёт Никольская улица, Богоявленский и Рыбный переулки. Центральным элементом площади станет фонтан с плоской круглой чашей.