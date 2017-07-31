На Болотной площади и Софийской набережной Москвы отреставрируют объекты культурного наследия
31.07.2017, 16:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Проект строительства многофункционального комплекса, а также реставрации выявленных объектов культурного наследия на Софийской набережной и Болотной площади получил положительное заключение экспертизы. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
На участке общей площадью около трех гектаров возведут 99 тысяч «квадратов» новой недвижимости: четыре четырехэтажных жилых корпуса с встроенными помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой на 710 машино-мест, учреждение дополнительного образования и физкультурно-оздоровительный комплекс.
На участке общей площадью около трех гектаров возведут 99 тысяч «квадратов» новой недвижимости: четыре четырехэтажных жилых корпуса с встроенными помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой на 710 машино-мест, учреждение дополнительного образования и физкультурно-оздоровительный комплекс.
Источник: Мэрия Москвы