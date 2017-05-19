ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московские археологи нашли следы городского благоустройства многовековой давности. Это удалось сделать в ходе майских наблюдений за ремонтными работами. На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII–XVIII веков. Брёвна находились под слоем грунта на глубине одного-двух метров. Поверх деревянной мостовой учёные увидели мощение более позднего периода: булыжники XIX — начала XX века.

Провести археологический мониторинг на такой глубине позволили работы по ремонту водопровода и водостока.

В узких траншеях также нашли десятки артефактов, подтверждающих, что на этом месте и в прежние времена было плотное движение. Археологи обнаружили металлические конские подковы и обувные набойки, которые датируют XVII–XIX веками. Также исследователям встретились медные монеты XVIII–XX веков, гвозди и разнообразная керамика того же периода.