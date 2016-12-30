ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Камчатке состоялось торжественное открытие нового аквапарка «Чудо-остров», расположенного на территории базы отдыха «Лесная» в Елизовском районе.

Строительство аквапарка началось в феврале 2014 года. Совокупная стоимость проекта составила 625 млн рублей.



«Чудо-остров» - один из крупнейших аквапарков на Дальнем Востоке. Он представляет собой комплекс рекреационно-развлекательных водных аттракционов, рассчитанных на посещение более 700 человек одновременно. На территории аквапарка есть взрослые и детские горки, кафе, сауны и многое другое.

«До этого аквапарк работал в тестовом режиме. На сегодняшний день все испытания завершены, и аквапарк официально открыт. Всех жителей и гостей полуострова мы готовы встречать здесь постоянно. Аквапарк работает без выходных» - рассказал собственник аквапарка «Чудо-остров» Александр Ветчинов.

В 2017 году развитие аквапарка будет продолжено. В рамках государственной поддержки проекта планируется бурение дополнительной скважины для обеспечения комплекса термальной водой, развитие энергетической и транспортной инфраструктуры объекта.



«Проект по строительству аквапарка был реализован резидентом территории опережающего развития. Это первый туристический объект, открытый в рамках ТОР. Мы сегодня видим реальные результаты работы, подтверждающие, что решение Правительства Российской Федерации о создании такой территории на Камчатке было принято не зря. Я поздравляю всех с этим событием. Надеюсь, что в этом аквапарке будет приятно отдыхать как жителям Камчатки, так и гостям полуострова», - сказала Марина Суббота.