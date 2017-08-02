На Камчатке представят выставку о трагедии Хиросимы и Нагасаки
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Книжная выставка, посвящённая трагедии Хиросимы и Нагасаки пройдёт в Палане. Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.
«Открытие выставки пройдёт в читальном зале Корякской централизованной библиотечной системы имени Кецая Кеккетына. Экспозиция будет сопровождаться кадрами о той трагедии. Также посетителям будут представлены материалы, посвящённые Садко Сасаки, японской девочке, ставшей одной из жертв Хиросимы», - отметили в министерстве.
Там добавили, что открытие выставки состоится 4 августа в 13:00. Она будет работать до 10 августа.
6 августа 1945 года на японский город Хиросиму американскими бомбардировщиками была сброшена атомная бомба с урановым зарядом, тротиловый эквивалент которого составлял около 20 тысяч тонн. 9 августа атомная бомба с плутониевым зарядом такой же мощности была сброшена на Нагасаки. В результате бомбардировок пострадали около 300 тысяч человек (убиты, пропали без вести), около 200 тысяч человек подверглись радиоактивному облучению. Хиросима стала вечным символом борьбы против оружия массового уничтожения. День атомной бомбардировки Хиросимы стал отмечаться международным сообществом как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.