ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Стандарты работы для отелей по системам «всё включено» и «ультра всё включено» разработаны в Краснодарском крае по поручению главы региона Вениамина Кондратьева.



«Отдых по системе «всё включено» с каждым годом становится всё более популярным, — отметил министр курортов региона Христофор Константиниди.



Планируется, что стандартизация пакетов услуг «всё включено» и «ультра всё включено» на Кубани начнется уже этим летом. Разработанные рекомендации направлены главам муниципалитетов Краснодарского края, руководителям санаторно-курортных организаций для их внедрения. В дальнейшем планируется мониторинг внедрения рекомендаций. Кроме того, рекомендации по стандартам «все включено» и «ультра все включено» направлены в правительство России и Ростуризм с прицелом на распространение этой практики по всей России.