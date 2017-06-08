На Куликовом поле отметят День России
08.06.2017, 21:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 12 июня, в День России, на территории нового музейного комплекса "Куликово поле" пройдут праздничные мероприятия - концертная программа, костюмированные показы с хищными птицами, лекция по истории соколиной охоты, мастер-классы от тульских умельцев, литературный проект "Русский язык: миссия мира".
С 10.00 до 19.00 все желающие смогут посетить музейную экспозицию "Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение", детский музей "Один в поле не воин", интерактивные выставки "Лошадь. Equus. Hippos" и "Степь. Ещё одна история".
На Конном дворе в селе Монастырщино пройдут экскурсии, а на Красном холме Куликова поля - торжественные проводы в ряды Вооружённых сил РФ лучших призывников Тульской области и акция памяти "Дружинный поклон", посвящённая воинам, защищавшим Россию в разные времена.
С 10.00 до 19.00 все желающие смогут посетить музейную экспозицию "Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение", детский музей "Один в поле не воин", интерактивные выставки "Лошадь. Equus. Hippos" и "Степь. Ещё одна история".
На Конном дворе в селе Монастырщино пройдут экскурсии, а на Красном холме Куликова поля - торжественные проводы в ряды Вооружённых сил РФ лучших призывников Тульской области и акция памяти "Дружинный поклон", посвящённая воинам, защищавшим Россию в разные времена.