ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На главной высоте России дан официальный старт новому сезону поисковых работ. До октября более полутора тысяч человек из 20 регионов страны примут участие в экспедициях на территории двенадцати муниципальных образований Волгоградской области.

Торжественный митинг прошёл на мемориальном кладбище Мамаева кургана с участием представителей органов власти, ветеранов Великой Отечественной войны, активистов региональных поисковых объединений «Поиск», «Наследие» и «Поисковое движение России», регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», жителей и гостей региона.

В этом году к Вахте Памяти Волгоградской области присоединились поисковики из Республик Татарстан и Саха-Якутия, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края, Астраханской, Липецкой, Московской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Челябинской областей и других регионов страны.

Как сообщили в областном комитете молодежной политики, поисковые работы пройдут на территории Городищенского, Иловлинского, Октябрьского, Светлоярского, Суровикинского, Клетского, Калачевского, Котельниковского, Чернышковского, Серафимовичского, Среднеахтубинского и Калачевского районов.

По окончании экспедиций личности погибших бойцов будут устанавливаться по архивным источникам и личным вещам, останки перезахоронят. Так, 4 мая в Суровикинском районе с воинскими почестями были преданы земле 93 защитника Сталинграда, найденные поисковиками.