На Международном культурном форуме в Петербурге в 2017 году ожидают более 20 тысяч участников
11.07.2017, 19:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Шестой международный Культурный форум пройдёт в Петербурге 16-18 ноября. Он соберёт более 20 тысяч участников, - считает заместитель Министра культуры Российской Федерации Александр Журавский.
"В прошлом году профессиональная и общественная программы форума собрали 20 тысяч участников. Думаем, что в этом году будет больше", - сказал Александр Журавский.
Он рассказал, что Культурный форум по традиции пройдёт сразу на нескольких площадках: в Главном штабе Эрмитажа, Этнографическом музее, Мариинском театре и других культурных объектах северной столицы.
Страной-гостем форума в этом году объявлена Япония. В Петербурге выступят музыканты из этой страны, будут показаны театральные постановки. Заместитель министра добавил, что зарубежные участники подтверждают свои намерения приехать в Петербург.
В программе форума запланировано несколько театральных и кинопремьер. Среди них - мировая премьера российской картины "Лёд".
"В прошлом году профессиональная и общественная программы форума собрали 20 тысяч участников. Думаем, что в этом году будет больше", - сказал Александр Журавский.
Он рассказал, что Культурный форум по традиции пройдёт сразу на нескольких площадках: в Главном штабе Эрмитажа, Этнографическом музее, Мариинском театре и других культурных объектах северной столицы.
Страной-гостем форума в этом году объявлена Япония. В Петербурге выступят музыканты из этой страны, будут показаны театральные постановки. Заместитель министра добавил, что зарубежные участники подтверждают свои намерения приехать в Петербург.
В программе форума запланировано несколько театральных и кинопремьер. Среди них - мировая премьера российской картины "Лёд".
Источник: Министерство культуры РФ