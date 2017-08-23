На Московской книжной ярмарке пройдёт выставка работ студии изобразительного искусства
23.08.2017, 13:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Народный коллектив «Студия изобразительного искусства» Дворца культуры «Россия», руководитель Елена Уткина, принял участие в акции-конкурсе «Дети рисуют книгу» к 100-летию Российской книжной палаты. В результате были отобраны 13 лучших работ.
Руководство Российской книжной палаты решило отметить победителей: будет выпущен набор открыток и плакаты с лучшими работами. На Московской книжной ярмарке в сентябре пройдет выставка работ студийцев Елены Уткиной, а после книжной ярмарки детские работы будут демонстрироваться на третьей международной книжной ярмарке-фестивале «Волжская волна 2017», которая будет проходить с 5 по 8 октября 2017 года на Театральной площади города Саратова.
Руководство Российской книжной палаты решило отметить победителей: будет выпущен набор открыток и плакаты с лучшими работами. На Московской книжной ярмарке в сентябре пройдет выставка работ студийцев Елены Уткиной, а после книжной ярмарки детские работы будут демонстрироваться на третьей международной книжной ярмарке-фестивале «Волжская волна 2017», которая будет проходить с 5 по 8 октября 2017 года на Театральной площади города Саратова.
Источник: http://saratov.gov.ru