ОРЕАНДА-НОВОСТИ Народный коллектив «Студия изобразительного искусства» Дворца культуры «Россия», руководитель Елена Уткина, принял участие в акции-конкурсе «Дети рисуют книгу» к 100-летию Российской книжной палаты. В результате были отобраны 13 лучших работ.

Руководство Российской книжной палаты решило отметить победителей: будет выпущен набор открыток и плакаты с лучшими работами. На Московской книжной ярмарке в сентябре пройдет выставка работ студийцев Елены Уткиной, а после книжной ярмарки детские работы будут демонстрироваться на третьей международной книжной ярмарке-фестивале «Волжская волна 2017», которая будет проходить с 5 по 8 октября 2017 года на Театральной площади города Саратова. 