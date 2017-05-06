ОРЕАНДА-НОВОСТИ. III Московский парад кадет "Не прервётся связь поколений!" состоялся на Поклонной горе. Он приурочен к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также ко Дню памяти святого Георгия Победоносца, небесного покровителя столицы, и Дню герба и флага Москвы.

Парадным строем прошли более 2,5 тысячи кадет — учащихся кадетских классов общеобразовательных школ и кадетских школ-интернатов Москвы. За прохождением 45 расчётов наблюдали около 20 тысяч человек.

Сергей Собянин поздравил ветеранов, кадет и их родителей с памятными датами и наступающим Днем Победы: "Сегодня на Поклонной горе, святом для каждого москвича месте, собрались люди разных поколений, которых связывает любовь к Родине, беззаветное служение Отчизне. Вместе с нами участники Великой Отечественной войны. Ваш победный путь — это история о том, что нет ничего священнее защиты Отечества, нет ничего сильнее правды и добра, нет ничего счастливее возвращения домой с полей сражений и нет ничего важнее сохранения исторической памяти и победных традиций нашего народа".

Сергей Собянин также вручил благодарственные письма Мэра Москвы победителям городского конкурса "Лучший кадетский класс". Их получили учащиеся 7 "Б" класса Первого Московского кадетского корпуса, 8 "Е" класса школы № 709 и 9 "И" класса школы № 1381.

"Сегодня эстафету служения Отечеству принимают московские кадеты — 12 тысяч мальчишек и девчонок. Вы сильные и смелые, вы выбрали для себя трудный, но верный путь. Спасибо за ваш важный и нужный для страны выбор, за вашу любовь к Отчизне", — отметил Сергей Собянин.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в свою очередь пожелал кадетам идти в будущее с высоко поднятой головой и уверенностью в победе. "Когда я смотрю на ваши лица, на вашу выправку, то чувствую, что в вас отображается великая героическая традиция предыдущих поколений, всех тех, кто жизнь свою отдавал за Родину", — добавил он.

На мероприятии также присутствовали представители силовых ведомств, общественных организаций, столичные педагоги и школьники. Среди почетных гостей парада были ветераны Великой Отечественной войны, герои Советского Союза и России.

Утром, до начала парада, около пяти тысяч московских школьников стали участниками интерактивного урока истории. Занятие прошло в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Кадеты Москвы

Кадетские классы открыты в 116 общеобразовательных школах Москвы. Фактически кадетское образование стало одним из видов профильного обучения в учебных заведениях города.

Также работают 13 кадетских школ-интернатов. В их числе:

— Московское военное Суворовское училище;

— Московское президентское кадетское училище имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации;

— кадетское училище Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского;

— Московский кадетский корпус "Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации";

— Московское военно-музыкальное училище Министерства обороны Российской Федерации;

— восемь городских кадетских школ-интернатов, из которых два учреждения являются структурными подразделениями колледжа полиции и технического пожарно-спасательного колледжа № 57 имени Героя Российской Федерации В.М. Максимчука.

Всего кадетское образование в столице получают 12 тысяч человек.

Чтобы попасть в кадетские классы, нужно пройти конкурсный отбор. Учитываются успехи в учебе, физическое развитие, состояние здоровья, а также то, собирается ли кандидат в дальнейшем выбрать профессию военного. Конкурс в кадетские классы и школы-интернаты в 2016/2017 учебном году составил от трех до 15 человек на место.

В 2016 году свыше 93 процентов выпускников кадетских классов и учреждений поступили в высшие учебные заведения. 65 процентов продолжили обучение в вузах Министерства обороны и других силовых ведомств России.

Ежегодно московские кадеты принимают участие более чем в тысяче мероприятий патриотической направленности. Среди них торжественный марш на Красной площади 7 ноября, который проводят в память об историческом параде 7 ноября 1941 года, парад "Не прервётся связь поколений!", приуроченный к Победе в Великой Отечественной войне, всероссийская акция "Вахта памяти" (почётный караул на посту № 1 у огня Памяти и Славы на Поклонной горе).

Кадеты столицы имеют возможность продемонстрировать свои знания и навыки на Московской метапредметной олимпиаде "Не прервётся связь поколений!", а также на Московском городском форуме кадетского образования "Честь имею служить Отчизне", посвящённом Дню защитника Отечества.