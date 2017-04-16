На Пушкинской площади стартует серия благотворительных концертов и мастер-классов
16.04.2017, 11:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Пушкинская площадь с 16 по 23 апреля превратится в «Город добра». Здесь ежедневно будут проходить благотворительные концерты и мастер-классы.
Площадка откроется в воскресенье четырёхчасовым пасхальным концертом. Перед зрителями выступят ансамбль «Эйдос», Большой детский хор имени В.С. Попова, Московский казачий хор и молодёжный хор Высоко-Петровского монастыря.
«В день Пасхи мы хотим подарить горожанам концерт и тем самым разделить с ними радость этого праздника. Будем исполнять русскую хоровую классику: духовную и светскую. К примеру, пасхальный гимн “Христос Воскресе!” на музыку Александра Кастальского, “Тебе поём” Сергея Рахманинова», — рассказал художественный руководитель ансамбля «Эйдос» Андрей Каплан.
Всего за восемь дней на сцене площадки пройдёт более 20 концертов и театральных постановок, участие в которых примут самые разные артисты, включая и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, 17, 22 и 23 апреля состоятся открытые занятия по танцевальной терапии. «Участвовать смогут все желающие: ограничений по возрасту или уровню танцевальной подготовки нет. Танцевальная терапия поможет лучше почувствовать свое тело, повысить уверенность в себе и просто хорошо провести время», — отметила ведущая мастер-класса, специалист по танцевально-двигательной терапии Ксения Григорьева.
В заключительные выходные фестиваля — 22 и 23 апреля — на Пушкинской площади откроется инклюзивная площадка терапевтического спорта «Лыжи мечты. Ролики». Под руководством профессиональных тренеров юные москвичи, в том числе с ограничениями по здоровью, смогут освоить азы катания на роликовых коньках. «Наш проект научит всех детей без исключения быть добрее и внимательнее к окружающим. А детям с ограничениями по здоровью еще и поможет почувствовать себя более раскованными, более уверенными в себе», — рассказал менеджер проектов программы «Лыжи мечты» Юлия Герасимова.
Площадка откроется в воскресенье четырёхчасовым пасхальным концертом. Перед зрителями выступят ансамбль «Эйдос», Большой детский хор имени В.С. Попова, Московский казачий хор и молодёжный хор Высоко-Петровского монастыря.
«В день Пасхи мы хотим подарить горожанам концерт и тем самым разделить с ними радость этого праздника. Будем исполнять русскую хоровую классику: духовную и светскую. К примеру, пасхальный гимн “Христос Воскресе!” на музыку Александра Кастальского, “Тебе поём” Сергея Рахманинова», — рассказал художественный руководитель ансамбля «Эйдос» Андрей Каплан.
Всего за восемь дней на сцене площадки пройдёт более 20 концертов и театральных постановок, участие в которых примут самые разные артисты, включая и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, 17, 22 и 23 апреля состоятся открытые занятия по танцевальной терапии. «Участвовать смогут все желающие: ограничений по возрасту или уровню танцевальной подготовки нет. Танцевальная терапия поможет лучше почувствовать свое тело, повысить уверенность в себе и просто хорошо провести время», — отметила ведущая мастер-класса, специалист по танцевально-двигательной терапии Ксения Григорьева.
В заключительные выходные фестиваля — 22 и 23 апреля — на Пушкинской площади откроется инклюзивная площадка терапевтического спорта «Лыжи мечты. Ролики». Под руководством профессиональных тренеров юные москвичи, в том числе с ограничениями по здоровью, смогут освоить азы катания на роликовых коньках. «Наш проект научит всех детей без исключения быть добрее и внимательнее к окружающим. А детям с ограничениями по здоровью еще и поможет почувствовать себя более раскованными, более уверенными в себе», — рассказал менеджер проектов программы «Лыжи мечты» Юлия Герасимова.