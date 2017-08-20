ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выставка лучших работ пятого конкурса городской фотографии «Планета Москва» открылась на ВДНХ.



«В этом году Москва отмечает своё 870-летие, и фотоконкурс “Планета Москва”, также юбилейный, пятый, стал заметным событием, посвящённым празднику нашего города», — сказал заместитель руководителя столичного Департамента градостроительной политики Сергей Дегтярев, выступая на церемонии открытия выставки.



Всего в экспозиции представлено 100 фотографий с лучшими видами столицы, а также три фотопроекта, которые создавались во время командных соревнований.



Фотографы объединились в три «фотополка» — «Северный», «Западный» и «Восточный». Результатом работы команды стали проекты «Соседство города и природы», «Сутки московского транспорта» и «Пятиэтажки. От прошлого к будущему».



Первый из фотопроектов «Соседство города и природы» («Северный полк») исследовал зелёные оазисы и укромные уголки, где жители мегаполиса могут насладиться тишиной природы. Фотографы «Восточного полка» выбрали для себя тему «Пятиэтажки. От прошлого к будущему» и запечатлели городскую архитектуру на пороге больших перемен. Проект «Сутки московского транспорта» («Западный полк») — это калейдоскоп мгновений городской жизни, связанных с такими обычными для каждого москвича транспортными средствами, как автобусы, трамваи, метро.



В конкурсе, посвящённом юбилею столицы, приняли участие 450 фотографов. Всего члены жюри оценили более двух тысяч снимков. Работы участников были распределены по пяти номинациям: «Москва юбилейная. 870 лет Москве», «Архитектурная фотография», «Пейзаж», «Москва и москвичи. Комфортный город», «Динамика мегаполиса.



Экспозиция на ВДНХ открыта для посетителей до 2 сентября. Потом фотографии перевезут в Музей Москвы, где они будут представлены с 4 по 28 сентября. Работы, победившие в конкурсе, также украсят залы здания Мэрии Москвы.