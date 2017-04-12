На ВДНХ открылся Московский международный салон образования
12.04.2017, 13:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 12 по 15 апреля в павильоне № 75 ВДНХ будет проходить крупнейшее мероприятие российской сферы образования — Московский международный салон образования (ММСО). Это одна из самых масштабных выставок инновационных проектов и новых образовательных технологий. В мероприятии примут участие ведущие российские и международные образовательные и научные организации, представители федеральных и региональных министерств и ведомств и, конечно, педагоги и родители.
«Новая экосистема образования» — так звучит главная тема салона в этом году. На 25 тысячах квадратных метров разместятся стенды 400 участников, в рамках деловой программы состоится более одной тысячи мероприятий. Ожидается, что экспозицию посетят около 50 тысяч гостей.
Вход на все мероприятия свободный. Салон будет работать с 10:00 до 18:00.
«Новая экосистема образования» — так звучит главная тема салона в этом году. На 25 тысячах квадратных метров разместятся стенды 400 участников, в рамках деловой программы состоится более одной тысячи мероприятий. Ожидается, что экспозицию посетят около 50 тысяч гостей.
Вход на все мероприятия свободный. Салон будет работать с 10:00 до 18:00.