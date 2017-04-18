На ВДНХ открылся первый в Москве музей винтажной музыки
18.04.2017, 11:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Свыше 300 старинных граммофонов, патефонов, радиоприёмников, радиол и музыкальных автоматов — джукбоксов можно увидеть и услышать на ВДНХ: 18 апреля в павильоне № 84 открылся новый музей «Дом винтажной музыки».
Посетители смогут не только изучить историю развития аудиотехники, но и послушать архивные записи любимых исполнителей середины прошлого века. Музей располагает большим собранием музыкальных пластинок XX века. Всего в коллекции собрано более трёх тысяч виниловых дисков.
Экспозиция разместится в пяти залах, каждый из которых посвящён определённому периоду в истории развития музыкальных аппаратов — конец XIX столетия, 1920-е годы, 1920–1940-е годы, 1930–1950-е годы, 1950–1980-е годы.
Все экспонаты — в рабочем состоянии. Многие из них некогда принадлежали известным историческим личностям. Среди представленного в экспозиции — проигрыватель актера Жан-Поля Бельмондо, аппаратура из студии, где записывались легендарные The Beatles, радиола певца Иосифа Кобзона и радиоприемник балетного артиста Рудольфа Нуреева.
В экспозиции музея есть самая большая и самая маленькая в мире грампластинка, самый маленький граммофон, один из самых старых джукбоксов — 1936 года. Здесь же представлен самый первый в истории прибор для записи и воспроизведения звука — знаменитый фонограф Томаса Эдисона.
Любители музыки могут посетить специальные музыкальные сеансы, лекции-концерты и вечера, послушать уникальные записи голосов Федора Шаляпина, Александра Вертинского, Элвиса Пресли, сестер Берри, Владимира Бунчикова, Владимира Нечаева и других известных исполнителей ХХ века.
Все экспонаты нового столичного музея — из личной коллекции, которая собиралась с 2001 года.
Посетители смогут не только изучить историю развития аудиотехники, но и послушать архивные записи любимых исполнителей середины прошлого века. Музей располагает большим собранием музыкальных пластинок XX века. Всего в коллекции собрано более трёх тысяч виниловых дисков.
Экспозиция разместится в пяти залах, каждый из которых посвящён определённому периоду в истории развития музыкальных аппаратов — конец XIX столетия, 1920-е годы, 1920–1940-е годы, 1930–1950-е годы, 1950–1980-е годы.
Все экспонаты — в рабочем состоянии. Многие из них некогда принадлежали известным историческим личностям. Среди представленного в экспозиции — проигрыватель актера Жан-Поля Бельмондо, аппаратура из студии, где записывались легендарные The Beatles, радиола певца Иосифа Кобзона и радиоприемник балетного артиста Рудольфа Нуреева.
В экспозиции музея есть самая большая и самая маленькая в мире грампластинка, самый маленький граммофон, один из самых старых джукбоксов — 1936 года. Здесь же представлен самый первый в истории прибор для записи и воспроизведения звука — знаменитый фонограф Томаса Эдисона.
Любители музыки могут посетить специальные музыкальные сеансы, лекции-концерты и вечера, послушать уникальные записи голосов Федора Шаляпина, Александра Вертинского, Элвиса Пресли, сестер Берри, Владимира Бунчикова, Владимира Нечаева и других известных исполнителей ХХ века.
Все экспонаты нового столичного музея — из личной коллекции, которая собиралась с 2001 года.