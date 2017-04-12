На ВДНХ открывается международный салон образования
12.04.2017, 16:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 12 апреля на ВДНХ открывается Московский международный салон образования (ММСО). Это самая масштабная в стране выставка новых образовательных технологий и инновационных проектов. В мероприятиях салона принимают участие ведущие российские и международные образовательные и научные организации, представители федеральных и региональных министерств и ведомств.
В 15.00 в рамках Московского международного салона образования состоится дискуссия «Межведомственное взаимодействие в сфере образования и воспитания», организованная Министерством культуры Российской Федерации. Участники дискуссии обсудят особенности государственной культурно-образовательной политики и вопросы развития взаимодействия государственных институтов с образовательными организациями. В мероприятии примут участие первый заместитель министра культуры Российской Федерации Владимир Аристархов, руководитель дирекции образовательных программ департамента культуры города Москвы Екатерина Калачикова и театральный режиссёр Эдуард Бояков.
13 апреля в 11.00 на этой же площадке будет дан старт Министерскому форуму ЮНЕСКО «Образование как основа эффективной политики по формированию устойчивости детей и молодежи к идеям радикализма, экстремизма и насилия».
В 15.00 в рамках Московского международного салона образования состоится дискуссия «Межведомственное взаимодействие в сфере образования и воспитания», организованная Министерством культуры Российской Федерации. Участники дискуссии обсудят особенности государственной культурно-образовательной политики и вопросы развития взаимодействия государственных институтов с образовательными организациями. В мероприятии примут участие первый заместитель министра культуры Российской Федерации Владимир Аристархов, руководитель дирекции образовательных программ департамента культуры города Москвы Екатерина Калачикова и театральный режиссёр Эдуард Бояков.
13 апреля в 11.00 на этой же площадке будет дан старт Министерскому форуму ЮНЕСКО «Образование как основа эффективной политики по формированию устойчивости детей и молодежи к идеям радикализма, экстремизма и насилия».