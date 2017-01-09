На ВДНХ прошли уникальные мастер-классы в Новогодние каникулы
09.01.2017, 12:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Научиться делать итальянскую моцареллу и мастерить брелок в виде оленя все желающие смогли в «Доме ремесел» на ВДНХ в течение праздничных дней.
– «В зимние каникулы в «Доме ремесел» в павильоне №47 на ВДНХ ежедневно проходили увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Здесь можно было создать новогодние сувениры, украшения и другие предметы праздничного декора, научиться делать итальянскую моцареллу, камамбер и качотту. На «Городской ферме» для маленьких гостей также была организована праздничная программа с играми, хороводами, квестами и викторинами», – сообщили в пресс-службе выставки.
в «Доме ремесел» в школе стекла 5 и 8 января дети от восьми лет и взрослые могли освоить витражную технику и сделать сувенир – стрекозу, бабочку или парусник. 3 и 6 января в мастерской изготавливали новогодние фигурки из стекла в технике фьюзинг, 4 января можно было создать стеклянную мозаику, 5 января – рождественского ангела из витражного стекла. А 7 января у участников мастер-класса появилась возможность поработать с открытым огнем и сделать брелок или кулон в виде сказочного персонажа – оленя, Деда Мороза, эльфа или снеговика.
Провести каникулы с пользой и научиться делать сыр можно было также в школе сыроделия Олеси Шевчук. 4 января там прошел мастер-класс по приготовлению итальянской моцареллы, а 6 января вместе с опытным сыроваром можно было изготовить камамбер с благородной плесенью и полутвердую качотту с различными добавками, например, с оливками или вялеными помидорами.
– «В зимние каникулы в «Доме ремесел» в павильоне №47 на ВДНХ ежедневно проходили увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Здесь можно было создать новогодние сувениры, украшения и другие предметы праздничного декора, научиться делать итальянскую моцареллу, камамбер и качотту. На «Городской ферме» для маленьких гостей также была организована праздничная программа с играми, хороводами, квестами и викторинами», – сообщили в пресс-службе выставки.
в «Доме ремесел» в школе стекла 5 и 8 января дети от восьми лет и взрослые могли освоить витражную технику и сделать сувенир – стрекозу, бабочку или парусник. 3 и 6 января в мастерской изготавливали новогодние фигурки из стекла в технике фьюзинг, 4 января можно было создать стеклянную мозаику, 5 января – рождественского ангела из витражного стекла. А 7 января у участников мастер-класса появилась возможность поработать с открытым огнем и сделать брелок или кулон в виде сказочного персонажа – оленя, Деда Мороза, эльфа или снеговика.
Провести каникулы с пользой и научиться делать сыр можно было также в школе сыроделия Олеси Шевчук. 4 января там прошел мастер-класс по приготовлению итальянской моцареллы, а 6 января вместе с опытным сыроваром можно было изготовить камамбер с благородной плесенью и полутвердую качотту с различными добавками, например, с оливками или вялеными помидорами.