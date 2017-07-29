ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Международный фестиваль современного ландшафтного искусства, питомниководства и садоводства «Сады и люди» пройдёт на ВДНХ. Гостей ждут на открытой площадке перед павильоном № 75 с 11 по 27 августа.

Посетители увидят уникальные сады, созданные лучшими ландшафтными дизайнерами, послушают лекции в «Зелёном лектории», поучаствуют в мастер-классах. Фестиваль традиционно выступает партнёром крупнейшей выставки зелёной индустрии «Цветы/Flowers-2017». Здесь же проходит конкурс садов, тема которого в этом году «Контрасты в саду».

К постоянным номинациям «Малый сад» и «Большой сад» добавились «Ландшафтный арт-объект» и «Сады начинающих». Свои оригинальные сады и арт-объекты покажут более 30 ландшафтных дизайнеров и художников. На их примере гости познакомятся с принципами ландшафтного освещения, новыми трендами в дизайне, оценят практичность современных материалов. Международное жюри возглавит известный французский ландшафтный архитектор, автор концепции ландшафтного парка ВДНХ Мишель Пена.

На молодёжном конкурсе «Дворы для людей» своё мастерство продемонстрируют начинающие ландшафтные архитекторы. На конкретном примере московского двора они предложат по-новому посмотреть на проектирование городских пространств.

Самые маленькие посетители смогут поучаствовать в проекте «Тачка на прокачку». Юным дизайнерам дадут возможность реализовать их творческий потенциал и претворить в жизнь самые смелые фантазии в украшении небольших садовых тачек.

Ожидается и насыщенная лекционная программа. Запланированы уроки ландшафтного мастерства, конференции, круглые столы, тематические экскурсии и мастер-классы ведущих специалистов индустрии.