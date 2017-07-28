ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 августа крупные лингвистические школы Москвы запускают новый цикл занятий на ВДНХ. Обучение пройдёт в шахматном клубе. Каждый вторник месяца преподаватели будут обучать детей английскому языку. А 9 августа специалисты ждут на встречу поклонников итальянской культуры и языка.

Педагоги проводят занятия на ВДНХ для детей от четырёх до 15 лет уже не первый год. Уроки проходят в игровой форме, ученики принимают участие в интерактивных конкурсах и получают за это призы. Преподавание проводится для разных возрастных групп, каждое занятие посвящено определённой теме. Прижившуюся методику преподаватели используют и в этом году. Специалисты отмечают, что с каждым новым циклом мастер-классы все больше «молодеют»: учениками становятся даже четырёх-, пятилетние дети, едва достающие до парты.

1 августа юных полиглотов ждёт занятие на тему «Формы и дом мечты». 8 августа ребята познакомятся с морскими животными. 15 августа пройдёт урок «Модные забавы». Темой урока 22 августа станут домашние животные, а заключительное занятие 29 августа будет посвящено спорту. Для детей четырех — восьми лет занятия будут проходить с 15:00 до 15:40, для ребят девяти — 15 лет — с 16:00 до 16:40.

Поклонников Италии приглашают на ВДНХ вечером 9 августа. Их ожидает встреча с носителем языка. Для тех, кто только начинает знакомство с итальянским, занятие пройдёт с 19:00 до 20:00. Его темой будет Piacere di conocerti («Приятно познакомиться»). Мастер-класс для продолжающих обучение стартует в 20:00. Ученики отправятся в часовое In viaggio per l'Italia («Путешествие по Италии»).