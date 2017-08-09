ОРЕАНДА-НОВОСТИ На ВДНХ 12 августа пройдёт мастер-класс «Творческий фотопроект — от вдохновения к воплощению». Занятие проведёт московский фотограф Александр Хохлов.



Он поделится своими мыслями о профессиональном развитии фотографа, а также порассуждает о том, как повышать планку собственного технического уровня и ставить перед собой задачи, которые раньше казались непосильными.



Программу дополнит короткий, но ёмкий мастер-класс «Профессиональная работа со студийным светом» фотографа Алексея Довгули. Он поможет разобраться с нюансами и популярными заблуждениями насчет настройки света.



Занятия пройдут в рамках летней образовательной программы, стартовавшей на ВДНХ в 2016 году. Уже прошло больше 200 лекций, мастер-классов и языковых занятий, а в кинотеатре-лектории показали свыше 100 киносеансов.



В этом году мероприятия проводят на новой площадке — в музейно-выставочном центре «Рабочий и колхозница», а также на «Городской ферме», в лектории «Дома ремёсел» и в шахматном клубе ВДНХ.



Посетителям расскажут об истории и архитектуре выставки, нейротехнологиях и педагогике, стартапах и развитии бизнеса, настоящем и будущем журналистики, экологии, кино, музыке и литературе.