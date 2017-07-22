ОРЕАНДА-НОВОСТИ Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко представит фрагменты лучших опер на концерте «Опера-гала». Он состоится 23 июля на новой площадке «Зелёный театр ВДНХ. Сцена на воде».



За вечер зрителям покажут не один спектакль, а избранные фрагменты сразу нескольких знаменитых оперных постановок. Артисты будут в театральных костюмах, а сценическое пространство преобразится тематическими световыми решениями. Идеальную акустику обеспечит водная гладь пруда.



На гала-концерте прозвучат отрывки из «Евгения Онегина» Петра Чайковского, «Любовного напитка» Гаэтано Доницетти, «Севильского цирюльника» Джоаккино Россини, «Дон Жуана» Вольфганга Амадея Моцарта, «Войны и мира» Сергея Прокофьева и «Кармен» Жоржа Бизе.



Главные партии исполнят ведущие солисты театра Наталья Петрожицкая, Лариса Андреева, Денис Макаров, Дмитрий Зуев, Роман Улыбин, Андрей Батуркин, Валерия Зайцева, Наталья Владимирская, Сергей Балашов, Дарья Терехова и другие.



За дирижёрский пульт встанет один из самых харизматичных российских дирижёров — художественный руководитель оркестра театра заслуженный артист России Феликс Коробов.