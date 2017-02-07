На Винзаводе в 9-й раз пройдёт фотовыставка "Best of Russia 2016"
07.02.2017, 17:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В центре современного искусства «Винзавод» 16 февраля откроется девятая выставка ежегодного проекта Best of Russia. На ней представят почти 300 фотографий, рассказывающих о жизни России в 2016 году.
В экспозиции пять разделов: «Природа», «Люди. События. Повседневная жизнь», «Архитектура», «Стиль» и «Займитесь счастьем».
«Проект уже много лет исследует как развитие российской фотографии, так и изменения в настроениях общества. Несмотря на то что разделы выставки, места съёмки остаются неизменными, каждый год у нас получается особенная, не похожая на предыдущую экспозиция. И не только потому, что появляются новые сюжеты и имена, — даже знакомые пейзажи и силуэты городов каждый раз показаны фотографами с новых ракурсов, углов, точек зрения», — рассказал куратор проекта, исполнительный директор фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Лина Краснянская.
По словам президента фонда Софьи Троценко, в 2008 году, когда проект только начинался, современная фотография казалась чем-то высокотехнологичным и многие специалисты отделяли её от классического искусства. «Сегодня, когда технологии в области визуальной культуры стремительно развиваются и практически ежедневно появляются новые, лично для меня фотография стала той самой чистой, практически академической формой фиксации моментов и эмоций, к которой технический прогресс в большинстве случаев уже не имеет никакого отношения, которой он не может ни добавить больше смысла, ни повлиять на неё в целом. И проект “Лучшие фотографии России” — яркое тому подтверждение», — заявила она.
Специальную тему Best of Russia 2016 назвали «Займитесь счастьем». Фотографам предложили запечатлеть один миг, в котором сосредоточена целая жизнь.
В жюри проекта вошли публицист, журналист Александр Будберг, старший фоторедактор журнала Vogue Russia Полина Григорян, дизайнер, плакатист Игорь Гурович, председатель совета директоров фотохолдинга ProLab Николай Канавин, руководитель редакции фотоинформации ТАСС Константин Лейфер, фотограф, преподаватель Британской высшей школы дизайна Татьяна Панова, президент фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Софья Троценко, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, фотожурналист The New York Times Джеймс Хилл, основатель ресурса 500px.com Евгений Чеботарёв.
В экспозиции пять разделов: «Природа», «Люди. События. Повседневная жизнь», «Архитектура», «Стиль» и «Займитесь счастьем».
«Проект уже много лет исследует как развитие российской фотографии, так и изменения в настроениях общества. Несмотря на то что разделы выставки, места съёмки остаются неизменными, каждый год у нас получается особенная, не похожая на предыдущую экспозиция. И не только потому, что появляются новые сюжеты и имена, — даже знакомые пейзажи и силуэты городов каждый раз показаны фотографами с новых ракурсов, углов, точек зрения», — рассказал куратор проекта, исполнительный директор фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Лина Краснянская.
По словам президента фонда Софьи Троценко, в 2008 году, когда проект только начинался, современная фотография казалась чем-то высокотехнологичным и многие специалисты отделяли её от классического искусства. «Сегодня, когда технологии в области визуальной культуры стремительно развиваются и практически ежедневно появляются новые, лично для меня фотография стала той самой чистой, практически академической формой фиксации моментов и эмоций, к которой технический прогресс в большинстве случаев уже не имеет никакого отношения, которой он не может ни добавить больше смысла, ни повлиять на неё в целом. И проект “Лучшие фотографии России” — яркое тому подтверждение», — заявила она.
Специальную тему Best of Russia 2016 назвали «Займитесь счастьем». Фотографам предложили запечатлеть один миг, в котором сосредоточена целая жизнь.
В жюри проекта вошли публицист, журналист Александр Будберг, старший фоторедактор журнала Vogue Russia Полина Григорян, дизайнер, плакатист Игорь Гурович, председатель совета директоров фотохолдинга ProLab Николай Канавин, руководитель редакции фотоинформации ТАСС Константин Лейфер, фотограф, преподаватель Британской высшей школы дизайна Татьяна Панова, президент фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Софья Троценко, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, фотожурналист The New York Times Джеймс Хилл, основатель ресурса 500px.com Евгений Чеботарёв.