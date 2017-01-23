На Вологодчине откроют Музей веры и суеверий
23.01.2017, 16:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Он откроется в июне 2017 года на территории загородного общественного пространства «Деревенька "Ступеньки”». Расположенный в 33 км от Вологды, на пути в Кириллов, музей станет местом, где туристы смогут узнать о народных суевериях, языческих культах и о традиционных религиях.
Как сообщает Туристско-информационный центр Вологодской области, проект осуществляется вологодскими семинаристами при содействии историков и теологов. Он получил грантовую поддержку конкурса «Православная инициатива на Вологодской земле».
«В экспозиции мы хотим наглядно показать отличия веры от суеверия, религии от мифа, рассказать о различных вероисповеданиях. Здесь можно будет побывать на языческом капище, почувствовать на себе вериги аскета, попробовать разгадать коаны дзен-буддизма. Увидеть духовные практики человечества всех времен в своем многообразии», - рассказывает автор идеи Евгений Краснов.
Как сообщает Туристско-информационный центр Вологодской области, проект осуществляется вологодскими семинаристами при содействии историков и теологов. Он получил грантовую поддержку конкурса «Православная инициатива на Вологодской земле».
«В экспозиции мы хотим наглядно показать отличия веры от суеверия, религии от мифа, рассказать о различных вероисповеданиях. Здесь можно будет побывать на языческом капище, почувствовать на себе вериги аскета, попробовать разгадать коаны дзен-буддизма. Увидеть духовные практики человечества всех времен в своем многообразии», - рассказывает автор идеи Евгений Краснов.