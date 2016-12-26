ОРЕАНДА-НОВОСТИ В день траура по погибшим в авиакатастрофе над Чёрным морем в Москве отменят развлекательную программу фестиваля «Путешествие в Рождество».



26 декабря в России объявлен общенациональной траур по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 над Чёрным морем.



В связи с этим на всех площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» отменена развлекательная анимационная программа: театральные представления, концерты, шоу и мастер-классы сегодня проходить не будут.



Ту-154 Минобороны России летел в Сирию. На его борту находились 92 человека.