ОРЕАНДА-НОВОСТИ Порядка 35 цветочных композиций примут участие в фестивале цветов в Клину, заявки на него подали около 30 организаций Клинского района, сообщает пресс-служба районной администрации.



«У нас растёт число участников: 35 цветочных композиций примут участие в фестивале цветов в Клину. Предварительно в нём заявились 30 организаций района, сейчас высказали желание поучаствовать ещё пять предприятий и общественных организаций. Нас радует такая активность клинчан и готовность преподнести любимому городу такой благоухающий, цветущий подарок к празднику», – приводятся в сообщении слова главы Клинского района Алены Сокольской.



Она напомнила, что фестиваль цветов в Клину в этом году пройдёт уже в третий раз. Он будет посвящён 700-летию Клина. На фестивале организуют народное голосование за лучшую композицию. Клумба или цветник, получившие наибольшее число голосов, получат приз зрительских симпатий. Кроме того, будет и профессиональный конкурс. В жюри войдут профессиональные флористы и дизайнеры. Итоги конкурса подведут 21 июня. А награждение победителей состоится на Дне города, 26 августа.



«Народное голосование будет организовано на сайте МойКлин.ру. Для желающих проголосовать непосредственно на площадке фестиваля будет стоять урна для голосования, каждый участок будет снабжен табличкой с названием цветочной композиции», – заключается в сообщении.