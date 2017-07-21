ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На фестивале «Московское лето. Цветочный джем» современные дизайнеры и художницы создадут чудо-сад, который потом передадут школе-интернату имени преподобного Сергия. Они превратят десять молодых яблонь в произведения искусства.

Проект «Райский сад» принадлежит дизайнеру Анне Муравиной и архитектору Наталье Эскулье. Змея, обвивающая ствол яблони, символизирует мудрость. Плоды — символ познания, цветы говорят об отсутствии времени. Основная идея проекта — показать счастье, благополучие и хрупкость бытия.

Декоратор интерьеров и предметный дизайнер Элина Туктамишева представит арт-объект «Полная чаша». Её дерево будет символизировать любовь, гармонию и благополучие во всех сферах жизни.

О своём проекте «Любовь и дружба» дизайнер по текстилю и декоратор Галина Лугина рассказывает так: «Только любя, можно познавать жизнь во всей ее красе и ощущать всю полноту чувств. Только настоящий друг, если он действительно есть в твоей жизни, способен придавать тебе силы и ощущение счастья».

Дизайнеры Наталья Косьяненко и Олеся Федоренко использовали для своего дерева «Детское счастье» рисунки детей. «С помощью карандаша дети создают замки и миры в своём внутреннем пространстве. Важно помнить, что счастье детей в наших руках», — говорят авторы.

Художник Светлана Попова придумала «Кружева счастья». По её словам, это дань уважения российским кружевницам, которые известны во всём мире. А дизайнер Оксана Цымбалова создала «Сладкое счастье» — нежное, в розово-белой гамме дерево для сладкоежек.

Проект «Птицы счастья» дизайнер Екатерина Коваленко посвятила неугасающей надежде. «Синий цвет — символ неба и будущего. И птицы счастья где-то в этом небе», — говорит она.