На фестивале в Сочи представили "Евгения Онегина" в авторской версии Юрия Башмета
24.02.2017, 22:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ «Евгений Онегин» в авторской версии народного артиста СССР Юрия Башмета представлен на возглавляемом известным музыкантом Х Зимнем международном фестивале искусств, проходящем в Сочи.
И хотя на этом престижном смотре, проводимом уже десятый год подряд, Башмет является главным лицом, занимающим пост артистического директора, всё же переписывать Пушкина он не отважился, а просто предложил объединить главы романа в стихах «Евгений Онегин» со сценами из одноимённой оперы, сочинённой другим русским классиком - композитором Петром Ильичом Чайковским. В итоге получилась литературно-музыкальная композиция, которая и была показана сочинским зрителям.
На сцене Зимнего театра главы из пушкинского романа читали известные актёры Светлана Иванова и Антон Шагин. В оперных партиях выступили солисты Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Андрей Жилиховский и Олег Цыбулько, а также приглашённые солисты ГАБТ - Анастасия Бибичева, Сергей Романовский и Александра Саульская-Шулятьева. В роли Татьяны Лариной предстала солистка театра «Новая опера Жаля Исмаилова, в роли Ольги - солистка Мариинского театра Ирина Шишкова. Весь вечер на сцене звучал Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.
«Я очень волнуюсь», - признался журналистам перед премьерой Антон Шагин. Артист Московского театра «Ленком», также известный по фильмам «Стиляги», «Бездельники», «Бесы» и другим картинам, сообщил, что впервые встретился на сцене с творчеством Пушкина. «Текст "Евгения Онегина" я готовил месяц и выучил его наизусть, весь роман могу прочитать», - заверил Шагин. «Я очень благодарен Юрию Абрамовичу Башмету, пригласившего меня в этот проект, который, как мне кажется, возрождает очень важную ветвь в искусстве, связанную с художественным словом», - поделился своим мнением артист.
На нового «Евгения Онегина» сочинская публика отреагировала аншлагом: зал Зимнего театра, рассчитанный на 1200 мест, был заполнен до отказа. А когда спектакль завершился, зрители стоя приветствовали создателей и участников постановки, устроив продолжительную овацию.
Юбилейный Х Зимний международный фестиваль искусств стартовал в Сочи 17 февраля показом спектакля «Не покидай свою планету» по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в исполнении актёра Константина Хабенского и камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. На показе присутствовал президент РФ Владимир Путин. Дальнейшая программа смотра включила множество музыкальных, театральных, выставочных мероприятий.
Фестиваль, проходящий при поддержке Минкультуры России, завершится 26 февраля грандиозным гала-концертом.
И хотя на этом престижном смотре, проводимом уже десятый год подряд, Башмет является главным лицом, занимающим пост артистического директора, всё же переписывать Пушкина он не отважился, а просто предложил объединить главы романа в стихах «Евгений Онегин» со сценами из одноимённой оперы, сочинённой другим русским классиком - композитором Петром Ильичом Чайковским. В итоге получилась литературно-музыкальная композиция, которая и была показана сочинским зрителям.
На сцене Зимнего театра главы из пушкинского романа читали известные актёры Светлана Иванова и Антон Шагин. В оперных партиях выступили солисты Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Андрей Жилиховский и Олег Цыбулько, а также приглашённые солисты ГАБТ - Анастасия Бибичева, Сергей Романовский и Александра Саульская-Шулятьева. В роли Татьяны Лариной предстала солистка театра «Новая опера Жаля Исмаилова, в роли Ольги - солистка Мариинского театра Ирина Шишкова. Весь вечер на сцене звучал Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.
«Я очень волнуюсь», - признался журналистам перед премьерой Антон Шагин. Артист Московского театра «Ленком», также известный по фильмам «Стиляги», «Бездельники», «Бесы» и другим картинам, сообщил, что впервые встретился на сцене с творчеством Пушкина. «Текст "Евгения Онегина" я готовил месяц и выучил его наизусть, весь роман могу прочитать», - заверил Шагин. «Я очень благодарен Юрию Абрамовичу Башмету, пригласившего меня в этот проект, который, как мне кажется, возрождает очень важную ветвь в искусстве, связанную с художественным словом», - поделился своим мнением артист.
На нового «Евгения Онегина» сочинская публика отреагировала аншлагом: зал Зимнего театра, рассчитанный на 1200 мест, был заполнен до отказа. А когда спектакль завершился, зрители стоя приветствовали создателей и участников постановки, устроив продолжительную овацию.
Юбилейный Х Зимний международный фестиваль искусств стартовал в Сочи 17 февраля показом спектакля «Не покидай свою планету» по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в исполнении актёра Константина Хабенского и камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. На показе присутствовал президент РФ Владимир Путин. Дальнейшая программа смотра включила множество музыкальных, театральных, выставочных мероприятий.
Фестиваль, проходящий при поддержке Минкультуры России, завершится 26 февраля грандиозным гала-концертом.