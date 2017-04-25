На форуме в Омске принята резолюция по поддержке культуры в регионах
25.04.2017, 22:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам форума партии "Единая Россия" "Культура – национальный приоритет", который завершился в Омске, принята итоговая резолюция по поддержке отечественной культуры в регионах.
В документе говорится о необходимости развивать новые дистанционные формы работы учреждений культуры (виртуальные концертные залы, точки доступа в библиотеках), создавать многофункциональные культурные центры, оснащать музыкальными инструментами учреждения дополнительного и профессионального образования, в первую очередь, в малых городах и селах, а также обеспечивать их специализированным транспортом.
Речь также идет о разработке федеральной информационно-аналитической системы мониторинга государственной культурной политики и подготовке профессиональных стандартов для сотрудников Домов культуры, специализирующихся на вопросах этнокультурного развития народов России.
"Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации обеспечить регулярное проведение всероссийских конкурсов "50 лучших детских школ искусств", "Лучший преподаватель детской школы искусств", "Молодые дарования России" с целью выявления и поддержки одаренных детей и молодежи", - говорится в резолюции.
Отдельный пункт документа предусматривает совместную с Минобрнауки работу по повышению статуса преподавателя детской школы искусств и созданию центров поддержки одаренных детей в области искусств "на базе ведущих образовательных организаций отрасли культуры".
В числе других предложений и рекомендаций, выработанных по итогам форума: внедрение проектного управления в сфере культуры и создание системы мониторинга трудоустройства выпускников творческих вузов.
В документе говорится о необходимости развивать новые дистанционные формы работы учреждений культуры (виртуальные концертные залы, точки доступа в библиотеках), создавать многофункциональные культурные центры, оснащать музыкальными инструментами учреждения дополнительного и профессионального образования, в первую очередь, в малых городах и селах, а также обеспечивать их специализированным транспортом.
Речь также идет о разработке федеральной информационно-аналитической системы мониторинга государственной культурной политики и подготовке профессиональных стандартов для сотрудников Домов культуры, специализирующихся на вопросах этнокультурного развития народов России.
"Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации обеспечить регулярное проведение всероссийских конкурсов "50 лучших детских школ искусств", "Лучший преподаватель детской школы искусств", "Молодые дарования России" с целью выявления и поддержки одаренных детей и молодежи", - говорится в резолюции.
Отдельный пункт документа предусматривает совместную с Минобрнауки работу по повышению статуса преподавателя детской школы искусств и созданию центров поддержки одаренных детей в области искусств "на базе ведущих образовательных организаций отрасли культуры".
В числе других предложений и рекомендаций, выработанных по итогам форума: внедрение проектного управления в сфере культуры и создание системы мониторинга трудоустройства выпускников творческих вузов.