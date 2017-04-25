На майские праздники в Москве пройдут сотни массовых мероприятий
25.04.2017, 20:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В майские праздники в столице пройдут концерты и кинопоказы, можно будет увидеть театральные постановки. Празднование развернется на 35 центральных и девяти окружных площадках.
В честь Праздника Весны и Труда утром 1 мая на Красной площади пройдет шествие профсоюзов. В нем могут принять участие более 100 тысяч человек.
9 мая небо столицы украсят фейерверки. Их запустят в 19 парках и на ВДНХ.
Трансляция парада, концерты и фейерверки
Столица отпразднует 72-ю годовщину Великой Победы выступлениями военных и духовых оркестров, концертами, фотовыставками, а также показами фильмов о войне. В городе появятся специальные места отдыха для ветеранов. А в фотозонах и фотобудках можно будет сфотографироваться на память.
С 1 по 9 мая на фасаде Манежа будут транслировать 11-минутное световое шоу "Письма Победы". Зрители перенесутся в военные годы и станут участниками реальных событий. Сюжет шоу основан на письмах, датированных периодом с 21 июня 1941 года по 15 мая 1945 года. Каждое из них стало маленькой историей.
Москва подготовила сотни массовых мероприятий на майские праздники. Официальный сайт Мэра Москвы
Творческие встречи, кинопоказы и фотовыставки
На всех городских площадках праздновать будут по единому графику:
- 10:00 - прямая трансляция парада Победы с Красной площади;
- 13:00 - общегородской старт празднования;
- 18:55 - минута молчания;
- 19:00 - начало вечерних концертов;
- 22:00 - праздничный салют.
8 и 9 мая на Триумфальной площади покажут фрагменты спектаклей московских театров. Здесь пройдут творческие встречи с известными актерами и выступят исполнители авторской песни. На Пушкинской площади покажут фильмы, посвященные Великой Отечественной войне. Также запланированы встречи с актерами, режиссерами и кинокритиками. А 9 мая состоится большой праздничный концерт с участием популярных артистов.
На Поклонной горе 8 мая можно будет увидеть конное шоу "Традиции России", а вечером - праздничный концерт. 9 мая гостей ждет развлекательная программа и гала-концерт "День Победы".
На некоторых площадках праздничные мероприятия пройдут только 9 мая, например на площади перед храмом Христа Спасителя. Здесь состоится большой концерт. Популярные исполнители споют песни военных лет. Также выступит симфонический оркестр.
На Театральной площади запланированы развлекательная программа для ветеранов, концерт "Хрустальные звездочки", спектакли и выступление духового оркестра. Кроме того, будет работать танцплощадка.
В течение мая и июня на Арбате, Гоголевском, Никитском и Чистопрудном бульварах пройдут фотовыставки. На них можно будет увидеть как современные, так и архивные снимки. На Арбате представят портреты ветеранов кисти Александра Шилова.
Праздник в округах…
В округах также готовятся к Дню Победы. На праздничных площадках установят сцены со светодиодными экранами. Сначала на них будут транслировать парад на Красной площади, а затем - тематический киноконцерт. Перед гостями выступят приглашенные артисты, а также лучшие коллективы и исполнители из учреждений, подведомственных столичному Департаменту культуры. Праздничные мероприятия в округах продлятся с 09:00 до 22:00.
Окружные площадки:
- САО - парк Северного речного вокзала;
- СВАО - Аллея Космонавтов;
- ВАО - парковая зона у прудов "Радуга" (Вешняки);
- ЮВАО - парк имени Артема Боровика;
- ЮАО - музей-заповедник "Царицыно";
- СЗАО - ландшафтный парк "Митино";
- ЮЗАО - детский ландшафтный парк "Южное Бутово";
- ТиНАО - поселение Вороновское, площадь перед ДК "Дружба" (поселок ЛМС);
- ЗелАО - Центральная площадь.
Москва подготовила сотни массовых мероприятий на майские праздники. Официальный сайт Мэра Москвы
…и парках
1 мая в столичных парках откроют летний сезон. Праздничные мероприятия пройдут здесь с 13:00 до 19:00. Гостей ждут театральные постановки, концерты, спортивные мастер-классы, лектории и творческие мастерские.
В День Победы в 20 зеленых зонах столицы праздничные мероприятия начнутся в 13:00 и продлятся до 22:00. Здесь выступят духовые оркестры, пройдут кинопоказы, театральные постановки и концерты, развернутся полевые кухни. Также гостям зеленых зон будут раздавать символы Победы - георгиевские ленточки.
День Победы отметят в Парке Горького, саду имени Баумана, саду "Эрмитаж", парках "Северное Тушино", "Сокольники", "Фили", "Красная Пресня", "Кузьминки" и "Садовники", а также в Таганском, Бабушкинском, Измайловском, Перовском, Лианозовском, Гончаровском и Воронцовском парках, парке Победы на Поклонной горе, парке имени Артема Боровика, Сиреневом саду и парке 50-летия Октября.
Почти во всех этих парках (за исключением "Филей") и на ВДНХ в 22:00 запустят праздничные фейерверки.
В честь Праздника Весны и Труда утром 1 мая на Красной площади пройдет шествие профсоюзов. В нем могут принять участие более 100 тысяч человек.
9 мая небо столицы украсят фейерверки. Их запустят в 19 парках и на ВДНХ.
Трансляция парада, концерты и фейерверки
Столица отпразднует 72-ю годовщину Великой Победы выступлениями военных и духовых оркестров, концертами, фотовыставками, а также показами фильмов о войне. В городе появятся специальные места отдыха для ветеранов. А в фотозонах и фотобудках можно будет сфотографироваться на память.
С 1 по 9 мая на фасаде Манежа будут транслировать 11-минутное световое шоу "Письма Победы". Зрители перенесутся в военные годы и станут участниками реальных событий. Сюжет шоу основан на письмах, датированных периодом с 21 июня 1941 года по 15 мая 1945 года. Каждое из них стало маленькой историей.
Москва подготовила сотни массовых мероприятий на майские праздники. Официальный сайт Мэра Москвы
Творческие встречи, кинопоказы и фотовыставки
На всех городских площадках праздновать будут по единому графику:
- 10:00 - прямая трансляция парада Победы с Красной площади;
- 13:00 - общегородской старт празднования;
- 18:55 - минута молчания;
- 19:00 - начало вечерних концертов;
- 22:00 - праздничный салют.
8 и 9 мая на Триумфальной площади покажут фрагменты спектаклей московских театров. Здесь пройдут творческие встречи с известными актерами и выступят исполнители авторской песни. На Пушкинской площади покажут фильмы, посвященные Великой Отечественной войне. Также запланированы встречи с актерами, режиссерами и кинокритиками. А 9 мая состоится большой праздничный концерт с участием популярных артистов.
На Поклонной горе 8 мая можно будет увидеть конное шоу "Традиции России", а вечером - праздничный концерт. 9 мая гостей ждет развлекательная программа и гала-концерт "День Победы".
На некоторых площадках праздничные мероприятия пройдут только 9 мая, например на площади перед храмом Христа Спасителя. Здесь состоится большой концерт. Популярные исполнители споют песни военных лет. Также выступит симфонический оркестр.
На Театральной площади запланированы развлекательная программа для ветеранов, концерт "Хрустальные звездочки", спектакли и выступление духового оркестра. Кроме того, будет работать танцплощадка.
В течение мая и июня на Арбате, Гоголевском, Никитском и Чистопрудном бульварах пройдут фотовыставки. На них можно будет увидеть как современные, так и архивные снимки. На Арбате представят портреты ветеранов кисти Александра Шилова.
Праздник в округах…
В округах также готовятся к Дню Победы. На праздничных площадках установят сцены со светодиодными экранами. Сначала на них будут транслировать парад на Красной площади, а затем - тематический киноконцерт. Перед гостями выступят приглашенные артисты, а также лучшие коллективы и исполнители из учреждений, подведомственных столичному Департаменту культуры. Праздничные мероприятия в округах продлятся с 09:00 до 22:00.
Окружные площадки:
- САО - парк Северного речного вокзала;
- СВАО - Аллея Космонавтов;
- ВАО - парковая зона у прудов "Радуга" (Вешняки);
- ЮВАО - парк имени Артема Боровика;
- ЮАО - музей-заповедник "Царицыно";
- СЗАО - ландшафтный парк "Митино";
- ЮЗАО - детский ландшафтный парк "Южное Бутово";
- ТиНАО - поселение Вороновское, площадь перед ДК "Дружба" (поселок ЛМС);
- ЗелАО - Центральная площадь.
Москва подготовила сотни массовых мероприятий на майские праздники. Официальный сайт Мэра Москвы
…и парках
1 мая в столичных парках откроют летний сезон. Праздничные мероприятия пройдут здесь с 13:00 до 19:00. Гостей ждут театральные постановки, концерты, спортивные мастер-классы, лектории и творческие мастерские.
В День Победы в 20 зеленых зонах столицы праздничные мероприятия начнутся в 13:00 и продлятся до 22:00. Здесь выступят духовые оркестры, пройдут кинопоказы, театральные постановки и концерты, развернутся полевые кухни. Также гостям зеленых зон будут раздавать символы Победы - георгиевские ленточки.
День Победы отметят в Парке Горького, саду имени Баумана, саду "Эрмитаж", парках "Северное Тушино", "Сокольники", "Фили", "Красная Пресня", "Кузьминки" и "Садовники", а также в Таганском, Бабушкинском, Измайловском, Перовском, Лианозовском, Гончаровском и Воронцовском парках, парке Победы на Поклонной горе, парке имени Артема Боровика, Сиреневом саду и парке 50-летия Октября.
Почти во всех этих парках (за исключением "Филей") и на ВДНХ в 22:00 запустят праздничные фейерверки.