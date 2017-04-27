ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На майские праздники в столице ограничат продажу алкоголя. 1, 8 и 9 мая в местах проведения массовых мероприятий и расположенных рядом магазинах временно запретят торговлю крепкими спиртными и слабоалкогольными напитками, в том числе пивом в любой ёмкости. Кроме того, под ограничения попадут прохладительные напитки в стеклянной таре.

«Ограничительные меры по продаже алкоголя необходимы для предотвращения травматизма, а также с целью профилактики противоправных действий», — подчеркнул глава Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.

В этом году Праздник Весны и Труда, 1 Мая, выпадает на понедельник, поэтому он объявлен нерабочим днем. День Победы, 9 мая, россияне будут отмечать во вторник, предшествующий ему понедельник также объявлен выходным.

На майские праздники в Москве подготовили сотни массовых мероприятий, среди них концерты, кинопоказы, театральные постановки. Празднование развернётся на 35 центральных и девяти окружных площадках. В День Победы в 19 городских парках и на ВДНХ запустят фейерверки.