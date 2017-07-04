На острове Кижи пройдёт II фестиваль фольклорной реконструкции "Старина"
04.07.2017, 13:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Более десятка фольклорных исполнителей и коллективов из Заонежья, других районов Карелии, Архангельской области, Республики Коми, Эстонии, Финляндии выступят на острове Кижи с 7 по 9 июля на фестивале фольклорно-этнографической реконструкции «Старина».
Помимо выступлений, гостей ждут творческие встречи, вечера традиционного танца, мастер-классы по освоению певческой, инструментальной и хореографической традиций разных этнических групп, лекции-концерты по традиционной культуре, творческие мастерские, круглый стол «Освоение и сценическое воплощение фольклорных традиций в современных условиях», семинар «Сохранение и презентация фольклора в музее», мастер-классы по освоению традиционных ремёсел.
Фестиваль этого года посвящён 190-летию со дня рождения выдающейся народной сказительницы, исполнительницы традиционных песен-плачей Заонежья – Ирины Андреевны Федосовой. Поэтическое наследие И.А. Федосовой вошло в золотой фонд русского фольклора.
Помимо выступлений, гостей ждут творческие встречи, вечера традиционного танца, мастер-классы по освоению певческой, инструментальной и хореографической традиций разных этнических групп, лекции-концерты по традиционной культуре, творческие мастерские, круглый стол «Освоение и сценическое воплощение фольклорных традиций в современных условиях», семинар «Сохранение и презентация фольклора в музее», мастер-классы по освоению традиционных ремёсел.
Фестиваль этого года посвящён 190-летию со дня рождения выдающейся народной сказительницы, исполнительницы традиционных песен-плачей Заонежья – Ирины Андреевны Федосовой. Поэтическое наследие И.А. Федосовой вошло в золотой фонд русского фольклора.
Источник: http://mkrf.ru