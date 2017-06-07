ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На портале списанные-книги.рф, который заработал 6 июня в 15:00, забронировали уже 10 872 издания. Из них отдано 6 099 книг, готово к выдаче 3 781, а обрабатывается 992. Всего на портале представлено 250 тысяч списанных библиотеками книг. Их все желающие могут забрать совершенно бесплатно.

Для того чтобы это сделать, нужно выбрать и добавить книги в «корзину», в день можно забронировать не больше десяти книг. Через некоторое время в личный кабинет или по электронной почте пользователю придёт уведомление о готовности заказа. Приехать за книгами в библиотеку нужно будет в течение трёх дней. В случае невозможности приехать за книгами в течение трёх дней бронь можно продлить в личном кабинете.

В первый день работы на сервисе зарегистрировались 1610 человек. А 703 москвича получили издания без регистрации на сайте, придя в библиотеку.