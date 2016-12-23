На сайте мэра Москвы запущен проект о новогодних праздниках в столице
23.12.2016, 11:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Портал mos.ru (официальный сайт Мэра Москвы) запустил специальный проект к Новому году — на его страницах можно найти информацию о праздничных площадках города, выбрать самые интересные события каникул и места, где лучше всего отдохнуть этой зимой.
К этому Новому году Москва готовит самые разные мероприятия — в музеях и библиотеках, в парках и на природных территориях, на площадях и в скверах, на спортивных стадионах и даже во дворах.
Новогодняя афиша поможет подобрать самое интересное событие для детей и взрослых. Узнать о выставках, детских представлениях и ёлках, соревнованиях и концертах можно в разделе «Главное в праздники». Кроме того, отдельный проект mos.ru посвящён главному зимнему фестивалю Москвы — «Путешествию в Рождество».
К этому Новому году Москва готовит самые разные мероприятия — в музеях и библиотеках, в парках и на природных территориях, на площадях и в скверах, на спортивных стадионах и даже во дворах.
Новогодняя афиша поможет подобрать самое интересное событие для детей и взрослых. Узнать о выставках, детских представлениях и ёлках, соревнованиях и концертах можно в разделе «Главное в праздники». Кроме того, отдельный проект mos.ru посвящён главному зимнему фестивалю Москвы — «Путешествию в Рождество».