ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На севере Москвы воссоздадут классический усадебный парк XIX века. Благоустройство парке усадьбы Грачевка в Ховрине площадью 10,5 гектара уже началось. Там появятся деревянные беседки, воссозданные по историческим фотографиям, а также другие элементы в классическом стиле — лавочки, фонари, ротонды и перголы. Оценить благоустройство жители смогут уже в сентябре.

Территорию парка планируется разделить на две части. Со стороны Клинской улицы будет зона активного отдыха. Здесь сделают детскую и спортивную площадки, проложат велодорожки. Со стороны пруда появится место для тихого отдыха — с прогулочными дорожками, скамейками и беседками.



Воссоздание утраченной классики

Парк относится к усадьбе, существующей еще с XV века. Особняк Грачёва, построенный в XIX веке, — образец эклектики. Он закрыт для посещения, так как в нём располагается госпиталь. Однако наслаждаться красотой архитектуры, гуляя в парке, могут все желающие.

После завершения благоустройства усадебный дом и парк будут представлять собой единый архитектурный комплекс. От усадебной балюстрады в направлении дубовой аллеи будет идти дорожка. Она завершится смотровой площадкой между тремя 150-летними лиственницами. Оттуда откроется вид на территорию парка и дубовую аллею.

В березовой роще воссоздадут деревянную беседку Грачевых, существовавшую в парке в конце XIX века, а на берегу пруда установят беседку-грибок. Также на территории появятся ещё четыре деревянные беседки, три ротонды и девять пергол, а через небольшие канавы сделают аккуратные мостики.

Основные и прогулочные дорожки замостят плиткой серого цвета. Это поможет создать нейтральный фон для восприятия сохранившихся исторических объектов.



Активный отдых и удобство для пешеходов

На месте старой площадки обустроят большой детский городок, где смогут играть малыши, ребята дошкольного возраста и ученики начальных классов. Изготовленное из экологически чистых материалов оборудование будет установлено здесь на безопасном друг от друга расстоянии. А чтобы ребята случайно не поранились, покрытие площадки сделают из резиновой крошки. Для отдыха родителей по её периметру установят скамейки, а чуть в стороне для всех желающих устроят дополнительную площадку с садовым лабиринтом из горизонтального кизильника.

Впервые в парке появится полноценная спортивная зона — площадка с искусственным газоном для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол, а также уличные тренажёры. Недалеко от пруда будет зона отдыха для проведения массовых мероприятий.

На площадке для выгула собак сделают покрытие из песчано-гравийной смеси, установят снаряды для дрессировки и скамейки для хозяев, урны для отходов. От других посетителей парка площадку будет отделять металлическое ограждение высотой два метра.