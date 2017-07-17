ОРЕАНДА-НОВОСТИ В рамках слёта коллекционеров на заводе "Кристалл" в июле пройдёт выставка уникальной коллекции, посвящённой VI Всемирному фестивалю молодёжи и студентов 1957 года.



Фестиваль проходил в 1957 году в Москве, его гостями стали 34 тысячи человек из 131 страны. «Впервые за многие годы был приоткрыт железный занавес, разделяющий мир на два лагеря, — отмечают организаторы выставки. — У советских людей IV Всемирный фестиваль перевернул взгляды на моду, манеру поведения, образ жизни, ускорив ход перемен».



Символом фестиваля стал знаменитый рисунок Пабло Пикассо «Голубь мира», а эмблемой — цветок с пятью лепестками-континентами. В сердцевине цветка изображен глобус, на фоне которого написан девиз — «За мир и дружбу».



К фестивалю в столице были построены гостиничные комплексы, в том числе высотное здание гостиницы «Украина», возведен спортивный комплекс в Лужниках и заложен парк «Дружба». А на улицах впервые появились автомобили «Волга» (ГАЗ-21), новые комфортабельные городские автобусы «Икарус» и рафики (микроавтобусы РАФ-10).



На выставке будут представлены фотографии, буклеты и открытки, оригиналы билетов на фестиваль, значки, шкатулки и другие сувениры с эмблемой прошедшего 60 лет назад мероприятия.