ОРЕАНДА-НОВОСТИ Оперу «Золушка» Жюля Массне в концертном исполнении на языке оригинала представили солисты Академии молодых оперных певцов при Мариинском театре.



Партию Доротеи исполнила солистка Астраханского театра оперы и балета Цветана Омельчук (меццо-сопрано). В настоящее время она стажируется в Академии по приглашению Ларисы Гергиевой, широко известного деятеля музыкального искусства, вокального концертмейстера и педагога с мировым именем.



На сайте Мариинского театра можно послушать запись выступления.