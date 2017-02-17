На сцене Мариинского театра выступила солистка Астраханского театра
17.02.2017, 14:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Оперу «Золушка» Жюля Массне в концертном исполнении на языке оригинала представили солисты Академии молодых оперных певцов при Мариинском театре.
Партию Доротеи исполнила солистка Астраханского театра оперы и балета Цветана Омельчук (меццо-сопрано). В настоящее время она стажируется в Академии по приглашению Ларисы Гергиевой, широко известного деятеля музыкального искусства, вокального концертмейстера и педагога с мировым именем.
На сайте Мариинского театра можно послушать запись выступления.