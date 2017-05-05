В Москве представили военные документы из фондов Сталина
05.05.2017, 15:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Новом Манеже открылась историко-документальная выставка «1942. В штабах Победы». Она продолжает цикл из пяти ежегодных выставок «В штабах Победы», посвящённых 75-летию знаменательных дат Великой Отечественной войны, и охватывает период с конца декабря 1941 года до начала января 1943-го.
В экспозиции впервые представлены документы высших органов власти, решения которых в 1942 году оказали важное влияние на ход военных действий, социальную жизнь, формирование антигитлеровской коалиции. Посетители увидят бумаги Государственного комитета обороны СССР, постановления Ставки Верховного главнокомандования и Генерального штаба Красной армии, Политбюро ЦК ВКП(б), Совета народных комиссаров, Верховного Совета СССР, а также документы из личных фондов Иосифа Сталина, Андрея Жданова и Вячеслава Молотова.
Кроме того, гости музея ознакомятся с деятельностью Академии наук СССР и ВЛКСМ. Отдельный раздел посвящён быту советских семей. Представлена также реконструкция интерьера кабинета Иосифа Сталина в Кремле, модели военной техники и вооружения Красной армии. Всего собрано более 400 экспонатов.
Среди участников выставки — Российский государственный архив социально-политической истории, Центральный архив Минобороны России, Центральный архив Федеральной службы безопасности, Архив Президента России, Федеральная служба охраны России, Историко-документальный департамент МИД России, Госархив России, Федеральное архивное агентство, Российское историческое общество и фонд «История Отечества».
Увидеть выставку можно до 25 июня в часы работы Нового Манежа (с 12:00 до 21:00).
В экспозиции впервые представлены документы высших органов власти, решения которых в 1942 году оказали важное влияние на ход военных действий, социальную жизнь, формирование антигитлеровской коалиции. Посетители увидят бумаги Государственного комитета обороны СССР, постановления Ставки Верховного главнокомандования и Генерального штаба Красной армии, Политбюро ЦК ВКП(б), Совета народных комиссаров, Верховного Совета СССР, а также документы из личных фондов Иосифа Сталина, Андрея Жданова и Вячеслава Молотова.
Кроме того, гости музея ознакомятся с деятельностью Академии наук СССР и ВЛКСМ. Отдельный раздел посвящён быту советских семей. Представлена также реконструкция интерьера кабинета Иосифа Сталина в Кремле, модели военной техники и вооружения Красной армии. Всего собрано более 400 экспонатов.
Среди участников выставки — Российский государственный архив социально-политической истории, Центральный архив Минобороны России, Центральный архив Федеральной службы безопасности, Архив Президента России, Федеральная служба охраны России, Историко-документальный департамент МИД России, Госархив России, Федеральное архивное агентство, Российское историческое общество и фонд «История Отечества».
Увидеть выставку можно до 25 июня в часы работы Нового Манежа (с 12:00 до 21:00).