ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Персональная выставка Gifted & Stolen («Подаренное и украденное») знаменитого фотографа Игоря Верещагина открылась 11 марта в Московском музее современного искусства. Она проходит в рамках X Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2017».

В экспозицию входит более ста снимков. В них автор размышляет о своей работе и взаимодействии с миром, о волшебстве создания кадра. В портретной съёмке он придерживается правила, что между фотографом и моделью должно быть доверие и сотрудничество. А в уличной фотографии важно запечатлеть яркое мгновение. Украл его художник или получил в подарок?

«Если я снимаю и меня не замечают — значит, я беру чей-то образ без разрешения (по сути, краду), а если видят, что я фотографирую, и не возражают — мне его дарят. У меня есть такой кадр: в метро сидят три старушки. Спят. Между ними — мой внук, который смотрит прямо в объектив. Получается — подаренное и украденное, gifted and stolen», — так Игорь Верещагин объяснил название экспозиции.

Фотограф снимал The Rolling Stones, Игги Попа, Элиса Купера, Пола Маккартни, Роберта Планта, многих великих джазовых музыкантов. Его снимки публиковали отечественные и западные журналы, ими оформляли плакаты и обложки альбомов артистов и групп — Jethro Tull, «Чайфа», Гарика Сукачёва, «Сплина», «Би-2».

Посмотреть выставку можно до 16 апреля с понедельника по воскресенье с 12:00 до 20:00, в четверг с 13:00 до 21:00. Третий понедельник месяца — выходной, в третье воскресенье месяца вход свободный.