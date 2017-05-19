На выставке в Москве представят редкие сорта сирени
19.05.2017, 11:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Ежегодная выставка сирени пройдёт в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» с 19 по 21 и с 25 по 27 мая. Гостям представят редкие и известные сорта отечественной и зарубежной селекции из частных коллекций.
«На выставке можно будет не только полюбоваться сиренью, но и узнать о ее сортовых особенностях. Мы представим около 140 экспонатов в белоснежной, пурпурной, голубой и розовой цветовой гамме», — рассказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.
Сиреневоды поделятся с гостями опытом работы, достижениями и саженцами.
В первый день выставки в оранжерейном комплексе состоится итальянский концерт. В 19:00 посетители услышат неаполитанские арии и романсы в исполнении солиста театра Filarmonica di Verona Владислава Чурсина и пианиста Филиппа Чельцова.
20 мая с 12:00 до 20:00 на площадке Ботанического сада МГУ на Ленинских горах состоится экологическое семейное мероприятие «День сирени». В программе лекции, экскурсии, выставка картин, посвященных сирени, и творческие мастер-классы для детей.
В коллекции «Аптекарского огорода» насчитывается более 50 видов и сортов сирени, в том числе венгерская, амурская, японская, сирень Мейера и многочисленные сорта сирени обыкновенной. Многие из них получили названия в честь известных людей, событий и городов: «день победы», «маршал бирюзов», «маршал конев», «маршал соколовский», «вечерняя москва» и сорт «михайло ломоносов».
«На выставке можно будет не только полюбоваться сиренью, но и узнать о ее сортовых особенностях. Мы представим около 140 экспонатов в белоснежной, пурпурной, голубой и розовой цветовой гамме», — рассказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.
Сиреневоды поделятся с гостями опытом работы, достижениями и саженцами.
В первый день выставки в оранжерейном комплексе состоится итальянский концерт. В 19:00 посетители услышат неаполитанские арии и романсы в исполнении солиста театра Filarmonica di Verona Владислава Чурсина и пианиста Филиппа Чельцова.
20 мая с 12:00 до 20:00 на площадке Ботанического сада МГУ на Ленинских горах состоится экологическое семейное мероприятие «День сирени». В программе лекции, экскурсии, выставка картин, посвященных сирени, и творческие мастер-классы для детей.
В коллекции «Аптекарского огорода» насчитывается более 50 видов и сортов сирени, в том числе венгерская, амурская, японская, сирень Мейера и многочисленные сорта сирени обыкновенной. Многие из них получили названия в честь известных людей, событий и городов: «день победы», «маршал бирюзов», «маршал конев», «маршал соколовский», «вечерняя москва» и сорт «михайло ломоносов».