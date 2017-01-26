Начались продажи новых абонементов Московской консерватории сезона 2017-2018
26.01.2017, 11:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 января стартовали продажи в кассах и онлайн новых абонементов Московской консерватории сезона 2017-2018.
В абонементных циклах заявлена многокрасочная палитра жанров и стилей, раскрыты возможности старинных и современных инструментов, представлены поколения артистов – от юных музыкантов до мэтров. Эта концепция «связи времён» многократно доказала свою жизнеспособность: консерватория выступает флагманом просветительства и хранительницей традиций, считая их исходной точкой для движения в современность.
В 8-ми абонементах Большого зала будет продолжена линия сотрудничества коллективов консерватории с именитыми музыкантами наших дней. С симфоническими оркестрами Московской консерватории (художественный руководитель – А. Левин) выступят Элисо Вирсаладзе, Александр Князев, Дмитрий Ситковецкий, Александр Ведерников (как дирижёр и солист).
Тематические абонементы Консерватории привлекают публику возможностью погрузиться в историю, услышать редкие партитуры. В новом сезоне абонемент №1 посвящен Году Игоря Стравинского: творчество композитора предстанет в диалоге с его кумирами – Бахом, Шопеном, Чайковским.
В хоровом абонементе прозвучат шедевры кантатно-ораториального жанра – духовные сочинения и Реквием Моцарта, Месса си минор Баха, Чичестерские псалмы Бернстайна (к 100-летию композитора). В них принимают участие Хор студентов Московской консерватории (художественный руководитель С. Калинин), «Мастера хорового пения» (художественный руководитель Л. Конторович), Камерный хор Московской консерватории (художественный руководитель А. Соловьёв).
Мы ждём встречи с программами Камерного оркестра «Московия» под управлением народного артиста СССР Э. Грача, чтобы вместе познать «Очарование Вены» и увлечься обольстительными музыкальными образами «Кармен».
Абонементы «Детский» и «Вокруг света» приглашают прийти в Большой зал всей семьёй, послушать увлекательные истории о музыке ведущих концертов — дирижёра В. Валеева и пианиста и композитора И. Соколова, совершив, быть может, первый шаг в мир классики.
Сенсацией минувшего сезона стало открытие в БЗК после реставрации уникального исторического органа работы мастера А. Кавайе-Колля. Теперь инструмент – один из хедлайнеров концертного процесса и получает персональный абонемент, в котором примут участие ведущие российские органисты.
В абонементах Малого зала представлен широчайший спектр программ: циклы к 100-летию Т.А. Гайдамович, 140-летию А.Ф. Гедике, 75-летию Н.А. Петрова, памяти В.В. Горностаевой. Фортепианному и скрипичному искусству посвящены абонементы, представляющие школы профессоров Московской консерватории, где играют воспитанники С. Доренского, Э. Вирсаладзе, М. Воскресенского, Э. Грача – Андрей Писарев, Павел Нерсесьян, Юрий Фаворин, Алёна Баева, Айлен Притчин, Никита Борисоглебский и многие другие великолепные мастера.
Поклонников виолончели порадуют программы Александра Князева, Александра Рудина, Кирилла Родина, Александра Бузлова. Камерное исполнительство представлено абонементами корифеев жанра: «Московским трио» и Квартетом имени А.П. Бородина. Последние новинки современной музыки можно услышать в персональном абонементе Камерного хора Московской консерватории.
Не забыты любители органной музыки – для них сформированы абонементы, где «король инструментов» звучит соло и в ансамблях. Поклонников вокала ждут встречи с Алисой Гицбой, Яной Иваниловой, Ольгой Гуряковой, Олегом Кулько.
В Рахманиновском зале, славящемся красотою и изысканностью исторических интерьеров, традиционно акцент сделан на программы, включающие редкие произведения эпохи барокко, авангард и даже мюзикл. Прозвучат все сонаты Бетховена на аутентичных клавишных инструментах XIX века, состоится фестиваль «Двойной трости», объединяющий исполнителей на гобое, английском рожке, фаготе. Слушателей ждут фортепианные, вокальные, камерные вечера. Абонемент «Волшебные звуки сказок» средствами старинного танца и хореографии Н. Кайдановской представит новый взгляд на сюжеты сказок «Кот в сапогах», «Щелкунчик», «Снежная королева», «Алиса в стране чудес».
Серия специальных абонементов для детей и юношества – в Концертном зале имени Н.Я. Мясковского. О композиторах, жанрах, инструментах рассказывают известные музыканты в циклах «Орган сквозь призму времени», «Путешествие в страну “Органию”», «Как стать музыкантом», «И образ мира, в звуке явленный», «Что таится в музыке?».
В абонементных циклах заявлена многокрасочная палитра жанров и стилей, раскрыты возможности старинных и современных инструментов, представлены поколения артистов – от юных музыкантов до мэтров. Эта концепция «связи времён» многократно доказала свою жизнеспособность: консерватория выступает флагманом просветительства и хранительницей традиций, считая их исходной точкой для движения в современность.
В 8-ми абонементах Большого зала будет продолжена линия сотрудничества коллективов консерватории с именитыми музыкантами наших дней. С симфоническими оркестрами Московской консерватории (художественный руководитель – А. Левин) выступят Элисо Вирсаладзе, Александр Князев, Дмитрий Ситковецкий, Александр Ведерников (как дирижёр и солист).
Тематические абонементы Консерватории привлекают публику возможностью погрузиться в историю, услышать редкие партитуры. В новом сезоне абонемент №1 посвящен Году Игоря Стравинского: творчество композитора предстанет в диалоге с его кумирами – Бахом, Шопеном, Чайковским.
В хоровом абонементе прозвучат шедевры кантатно-ораториального жанра – духовные сочинения и Реквием Моцарта, Месса си минор Баха, Чичестерские псалмы Бернстайна (к 100-летию композитора). В них принимают участие Хор студентов Московской консерватории (художественный руководитель С. Калинин), «Мастера хорового пения» (художественный руководитель Л. Конторович), Камерный хор Московской консерватории (художественный руководитель А. Соловьёв).
Мы ждём встречи с программами Камерного оркестра «Московия» под управлением народного артиста СССР Э. Грача, чтобы вместе познать «Очарование Вены» и увлечься обольстительными музыкальными образами «Кармен».
Абонементы «Детский» и «Вокруг света» приглашают прийти в Большой зал всей семьёй, послушать увлекательные истории о музыке ведущих концертов — дирижёра В. Валеева и пианиста и композитора И. Соколова, совершив, быть может, первый шаг в мир классики.
Сенсацией минувшего сезона стало открытие в БЗК после реставрации уникального исторического органа работы мастера А. Кавайе-Колля. Теперь инструмент – один из хедлайнеров концертного процесса и получает персональный абонемент, в котором примут участие ведущие российские органисты.
В абонементах Малого зала представлен широчайший спектр программ: циклы к 100-летию Т.А. Гайдамович, 140-летию А.Ф. Гедике, 75-летию Н.А. Петрова, памяти В.В. Горностаевой. Фортепианному и скрипичному искусству посвящены абонементы, представляющие школы профессоров Московской консерватории, где играют воспитанники С. Доренского, Э. Вирсаладзе, М. Воскресенского, Э. Грача – Андрей Писарев, Павел Нерсесьян, Юрий Фаворин, Алёна Баева, Айлен Притчин, Никита Борисоглебский и многие другие великолепные мастера.
Поклонников виолончели порадуют программы Александра Князева, Александра Рудина, Кирилла Родина, Александра Бузлова. Камерное исполнительство представлено абонементами корифеев жанра: «Московским трио» и Квартетом имени А.П. Бородина. Последние новинки современной музыки можно услышать в персональном абонементе Камерного хора Московской консерватории.
Не забыты любители органной музыки – для них сформированы абонементы, где «король инструментов» звучит соло и в ансамблях. Поклонников вокала ждут встречи с Алисой Гицбой, Яной Иваниловой, Ольгой Гуряковой, Олегом Кулько.
В Рахманиновском зале, славящемся красотою и изысканностью исторических интерьеров, традиционно акцент сделан на программы, включающие редкие произведения эпохи барокко, авангард и даже мюзикл. Прозвучат все сонаты Бетховена на аутентичных клавишных инструментах XIX века, состоится фестиваль «Двойной трости», объединяющий исполнителей на гобое, английском рожке, фаготе. Слушателей ждут фортепианные, вокальные, камерные вечера. Абонемент «Волшебные звуки сказок» средствами старинного танца и хореографии Н. Кайдановской представит новый взгляд на сюжеты сказок «Кот в сапогах», «Щелкунчик», «Снежная королева», «Алиса в стране чудес».
Серия специальных абонементов для детей и юношества – в Концертном зале имени Н.Я. Мясковского. О композиторах, жанрах, инструментах рассказывают известные музыканты в циклах «Орган сквозь призму времени», «Путешествие в страну “Органию”», «Как стать музыкантом», «И образ мира, в звуке явленный», «Что таится в музыке?».