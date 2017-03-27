ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 12 апреля, в День космонавтики, в Парке Горького стартует новый сезон в народной обсерватории. Она традиционно закрывается на осень и зиму, а в День космонавтики вновь начинает принимать посетителей.

Как сообщили в Мосгорпарке, в этом году народная обсерватория празднует 60-летие. В День космонавтики, с 15:00 до 23:00 на открытии юбилейного сезона запланированы экскурсии, квест, лекции и другие мероприятия. Вход будет бесплатным.

«Астроном Парка Горького расскажет о том, как устроена обсерватория, зачем ей круглый купол и какие небесные светила можно увидеть даже с поляны парка», — пояснили в Мосгорпарке.

На экскурсии под названием «Космические горизонты вчера, сегодня, завтра» посетители узнают, как деятельность Парка Горького связана с космосом, где произошёл первый в России воздушный полёт и почему на Пушкинскую набережную однажды приземлился орбитально-космический корабль «Буран».

На лекциях участников познакомят с основными созвездиями и планетами, расскажут историю изучения неба с древнейших времён. Также желающие смогут принять участие в квесте, где нужно будет разгадать тайны первых дворян-воздухоплавателей и расшифровать радиосигналы из отдалённых уголков Вселенной.

На лужайке у обсерватории будет звучать «космическая музыка» группы «Артек Электроника». Начало в 21:00.