ОРЕАНДА-НОВОСТИДмитрий Медведев поздравил оперного певца, педагога, народного артиста СССР Зураба Соткилаву с 80-летием.



«С самых первых выступлений на сцене Большого театра Вы завоевали огромную любовь зрителей, покорили их сердца глубоким и эмоциональным исполнением, виртуозной техникой, умением передавать замысел великих композиторов, раскрывать характер героев. Вы создали целую палитру ярких образов в операх “Отелло”, “Кармен”, “Трубадур”, “Тоска”, “Аида”, “Бал-маскарад”, которые стали настоящими вокальными шедеврами. И конечно, никого не оставляет равнодушным Ваше проникновенное исполнение русских и грузинских народных песен, романсов Чайковского и Рахманинова. Благодаря Вашему педагогическому таланту появилось новое поколение блестящих певцов. Многие из них стали настоящими звёздами, завоевали искреннюю любовь зрителей», – говорится, в частности, в телеграмме.