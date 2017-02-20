ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин в беседе с представителями СМИ предостерёг верующих от переедания во время масленичной недели, или, как называют её православные верующие, "сырной седмицы". По его словам, это время не должно превращаться в слишком яростное поедание блинов. Веселье и питание должны быть умеренными – уточняет священнослужитель."Плотно кушать никогда нехорошо. В сырную седмицу хорошо других угощать плотно, а самим есть умеренно. Нужно и поджелудочную поберечь, и организм, да и ум лучше работает, когда желудок не набит - все-таки пища сытная, мучная, жирная. Во всем должна быть умеренность, и в веселье - тоже", - сказал он.

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При этом, пастор начисто отрицает возможность принадлежности праздника языческим традициям. Он подчёркивает, что христианской традиции отмечать этот период есть чёткие подтверждения, при том, что отличные версии плохо отражены в священном писании.Кроме того, протоиерей заявил, что и само название праздника "Масленица" появилась лишь в 15 веке, заменив другое имя, "сырная неделя".Он ещё раз подчеркнул, что масленичные гуляния не могут быть связаны с язычеством, поскольку упоминания о сырной седмице перед постом имеются."Говорить, что Масленица - это одно, а сырная седмица - это другое, мы, естественно, не можем. Это все восходит к христианской традиции", - подчеркнул настоятель храма.По словам отца Игоря, об истории традиции сжигания чучела Масленицы говорить сложно, и о ее возникновении можно только догадываться. Он отметил, что чучело сжигали только южные славяне, а в Центральной России разводили костер, в котором сжигались остатки блинов и другой молочной пищи накануне Великого поста.