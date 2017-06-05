Назван победитель Приза зрительских симпатий фестиваля "Музыкальный Олимп"
05.06.2017, 16:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 4 июня 2017 года в Санкт-Петербурге с большим успехом завершился XXII международный фестиваль "Музыкальный Олимп".
По итогам голосования определён победитель "Приза зрительских симпатий 2017". Им стал скрипач из Петербурга Дмитрий Смирнов, покоривший публику безупречным исполнением Концерта для скрипки с оркестром Стравинского 29 мая в Большом зале филармонии.
Дмитрий Смирнов родился в 1994 году в Санкт-Петербурге в семье музыкантов. Начал обучаться музыке в 4 года. Окончил Среднюю Специальную музыкальную школу Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (класс Заслуженного работника культуры Елены Зайцевой и Анастасии Милка). Учился в Высшей школе музыки Лозанны в Швейцарии (класс профессора Павла Верникова). С сентября 2016 года - студент Базельской музыкальной академии, класс струнного квартета профессора Райнера Шмидта. В 2007 году дебютировал на сцене нью-йоркского Карнеги-холла, в 2009 году выступил в лондонском Вигмор-холле. Принимал участие в Зальцбургском фестивале, в международных фестивалях Crescendo, "Музыкальный Олимп", "Москва встречает друзей", L'estate musicale (Италия), Popcomm (Германия) и Inverno musicale (Бразилия). Выступал с Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии, Государственным камерным оркестром Республики Беларусь, Государственной академической симфонической капеллой России, Волгоградским симфоническим оркестром, Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии, Оркестром Падуи и Венеции, Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия", камерными оркестрами "Виртуозы Москвы" и "Московия".
Лауреат множества международных конкурсов, в 2015 году Дмитрий завоевал I премию и приз зрительских симпатий на Международном конкурсе скрипачей имени Тибора Варги (Сьон, Швейцария).
По итогам голосования определён победитель "Приза зрительских симпатий 2017". Им стал скрипач из Петербурга Дмитрий Смирнов, покоривший публику безупречным исполнением Концерта для скрипки с оркестром Стравинского 29 мая в Большом зале филармонии.
Дмитрий Смирнов родился в 1994 году в Санкт-Петербурге в семье музыкантов. Начал обучаться музыке в 4 года. Окончил Среднюю Специальную музыкальную школу Санкт-Петербургской Государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (класс Заслуженного работника культуры Елены Зайцевой и Анастасии Милка). Учился в Высшей школе музыки Лозанны в Швейцарии (класс профессора Павла Верникова). С сентября 2016 года - студент Базельской музыкальной академии, класс струнного квартета профессора Райнера Шмидта. В 2007 году дебютировал на сцене нью-йоркского Карнеги-холла, в 2009 году выступил в лондонском Вигмор-холле. Принимал участие в Зальцбургском фестивале, в международных фестивалях Crescendo, "Музыкальный Олимп", "Москва встречает друзей", L'estate musicale (Италия), Popcomm (Германия) и Inverno musicale (Бразилия). Выступал с Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии, Государственным камерным оркестром Республики Беларусь, Государственной академической симфонической капеллой России, Волгоградским симфоническим оркестром, Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии, Оркестром Падуи и Венеции, Государственным симфоническим оркестром "Новая Россия", камерными оркестрами "Виртуозы Москвы" и "Московия".
Лауреат множества международных конкурсов, в 2015 году Дмитрий завоевал I премию и приз зрительских симпатий на Международном конкурсе скрипачей имени Тибора Варги (Сьон, Швейцария).