Названы лауреаты премии Фёдора Волкова за вклад в театральное искусство
19.06.2017, 15:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении в 2017 году премии имени Фёдора Волкова за вклад в развитие театрального искусства. Соответствующий указ опубликован на сайте Правительства Российской Федерации.
Премия будет вручена Татарскому государственному академическому театру имени Галиасгара Камала и Театру кукол Республики Карелия. Также награды будет удостоен художественный руководитель Вологодского областного театра юного зрителя Борис Гранатов.
Премия имени Фёдора Волкова была учреждена постановлением правительства от 31 декабря 1999 года. Ежегодно присуждается не более трёх премий.
Премия будет вручена Татарскому государственному академическому театру имени Галиасгара Камала и Театру кукол Республики Карелия. Также награды будет удостоен художественный руководитель Вологодского областного театра юного зрителя Борис Гранатов.
Премия имени Фёдора Волкова была учреждена постановлением правительства от 31 декабря 1999 года. Ежегодно присуждается не более трёх премий.