ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Кинопоказы, балет, музыкальные и танцевальные концерты, а также выставка живописи представят российскую культуру в китайском городе Харбин с 5 по 12 августа. Торжественная церемонии открытия пройдёт в Оперном театре Harbin Opera House и будет транслироваться Центральным телевидением Китая. В мероприятии примут участие известные деятели культуры и искусства двух стран.

В рамках Недели российской культуры китайские зрители смогут насладиться классическими музыкальными произведениями в исполнении таких коллективов, как Симфонический оркестр Мариинского театра, Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова, Уральский академический филармонический оркестр, Шеньчжэньский симфонический оркестр. Одним из ярких событий обещает стать II российско-китайский фестиваль хорового искусства, на который приглашены по семь коллективов из России и Китая. Нашу страну будут представлять ансамбли из Дальнего Востока, Новосибирской и Свердловской областей.

В Харбине пройдут кинопоказы якутских кинокартин «Мой убийца», «Первая любовь» и «Посланник небес». Ответные кинопоказы китайского кино пройдут в Якутске в октябре 2017 года.