"Неделя старинной оперы" пройдёт в Театре Наталии Сац
14.03.2017, 14:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 16 по 23 марта 2017 года в Театре Наталии Сац пройдёт Неделя старинной оперы.
Сегодня Театр Наталии Сац можно назвать настоящим центром барочной и ренессансной оперы в Москве: здесь можно не только услышать старинные оперы, но и увидеть их в полноценном сценическом, а не концертном, воплощении — и не в формате фестивального разового показа, а как репертуарные спектакли, которые регулярно появляются в афише.
Это стало возможно благодаря тому, что во главе театра вот уже седьмой сезон стоит Георгий Исаакян, один из открывателей и пропагандистов опер Ренессанса и Барокко в России, режиссёр, который поставил целый ряд старинных партитур, среди которых - «Альцина» и «Геракл» Георга Фридриха Генделя, «Китаянки» Кристофа Глюка, «Орфей» Карло Монтеверди, «Игра о Душе и Теле» Эмилио де Кавальери, «Любовь убивает» Хуана Идальго де Поланко и другие. «Как ни странно, первые образцы оперы как жанра явились величайшими её вершинами, которые и четыреста лет назад, и сегодня вызывают восхищение», - говорит художественный руководитель Театра Наталии Сац.
Откроется «Неделя старинной оперы в Театре Наталии Сац» 16 и 17 марта спектаклем «Игра о Душе и Теле», первой в России и на русском языке постановкой оперы итальянского композитора Эмилио де Кавальери, написанной в 1600 году. Этот спектакль стал первой совместной работой Георгий Исаакяна и одного из самых авторитетных и именитых барочных арфистов мира, лауреата премий Grammy, Echo, Gramophone, и основателя ансамбля The Harp Consort Эндрю Лоуренса-Кинга, который стал музыкальным руководителем и дирижером постановки. «Игра о Душе и Теле» была удостоена специального приза жюри Национальной театральной премии «Золотая маска» в 2013 году и уже четыре сезона с успехом идёт на Малой сцене.
«Игра о Душе и Теле» – это рассказ о жизни человека от рождения до смерти. Здесь действуют аллегорические персонажи – Благоразумие, Наслаждение, Время, Мир, Ангелы, Разум. Душа и Тело живут в постоянном споре – Тело соблазняют земные утехи, а Душа тянется к Небу. Роль Тела исполняют несколько актёров, чтобы наглядно воплотить взросление человека, а Душа, сопровождающая Тело в земных странствиях, остается неизменной, что говорит о её божественной природе. «Cпектакль «Игра о Душе и Теле», первую оперу в истории человечества, оперу, которая была написана как разговор человека ни много ни мало с Богом, нам показалось очень важным сделать как камерный, интимный разговор, когда — глаза в глаза с артистом, когда рукой можно дотянуться, когда невозможно скрыть ложь. Потому что на эту абсолютно «несовременную» спустя 400 тему — тему духовного пути человека — можно говорить только так: в непосредственной близости друг от друга, то есть в пространстве Малой сцены», - говорит Георгий Исаакян.
18 и 19 марта в Театре Наталии Сац состоятся мастер-классы Эндрю Лоуренса-Кинга по барочной опере. На них маэстро расскажет об испанской опере эпохи Барокко и проведёт занятия для певцов и музыкантов, которые играют на инструментах группы Континуо (особенно клавишных, органа, клавесина и регаля), лютневых и барочных гитарах, барочной арфе.
21 марта, в честь Международного дня старинной музыки, в театре пройдёт открытая репетиция оперы Хуана Идальго де Поланко «Любовь убивает» по пьесе Педро Кальдерона, а 22 и 23 марта можно увидеть и сам спектакль, который Георгий Исаакян поставил вместе с Эндрю Лоуренсом-Кингом в нынешнем сезоне.
Написанная в 1660 году в честь бракосочетания Марии Терезы Габсбург и Людовика XIV, опера CELOS, AUN DEL AIRE, MATAN поражает яркой звуковой палитрой - изысканными речитативами, прихотливыми ариями и хорами, динамичными, порой даже танцевальными ритмами, запоминающимися мелодиями. В постановке Театра Наталии Сац впервые в России в группе континуо представлен испанский консорт барочных гитар разного размера, дополненный двумя испанскими барочными арфами и перкуссией - столь редкий в наше время, но в XVII веке бывший визитной карточкой испанского стиля. Режиссёр поместил героев в необычное пространство - ведь старинная музыка требует особого контакта произведения, исполнителя и слушателя.
«Оркестр, состоящий из старинных, бережно подобранных по тембрам инструментов, не предназначен сотрясать своды огромных театров, а особый стиль барочного пения, построенный не на силе звука, а на тончайших нюансах человеческого голоса и человеческих эмоций, предполагает особую сосредоточенность восприятия, отсюда родилась идея разместить артистов, музыкантов и зрителей в одном пространстве, всех вместе: в пространстве Большой сцены Детского музыкального театра имени Наталии Сац», - рассказывает режиссёр.
Все события «Недели старинной оперы в Театре Наталии Сац» пройдут в сотрудничестве с музыкальным форумом Musica Iberica, организованным Московской Государственной Консерваторией имени Петра Ильича Чайковского.
*Академия старинной оперы OPERA OMNIA - это совместный проект Театра Наталии Сац и лауреата премий Grammy, Echo, Gramophone, и основателя ансамбля The Harp Consort Эндрю Лоуренса-Кинга.
«В России интерес к старинной, барочной музыке возник относительно недавно, и в основном прикосновения к этой богатейшей культуре носят разовый характер: привозят европейский спектакль по старинной опере, все смотрят его как некий образец, и его увозят», - рассказывает один из создателей Академии OPERA OMNIA и художественный руководитель Театра Наталии Сац Георгий Исаакян, - «Особенность же нашего опыта, опыта сотрудничества Театра Наталии Сац с маэстро Эндрю Лоуренсом-Кингом, - в том, что мы сами создаём спектакли по операм эпохи Ренессанса и Барокко. Маэстро приезжает Москву регулярно, поэтому мы решили, что будет правильно организовать внутри театра Академию, которая с одной стороны будет носить аутентичный, исследовательский характер, с другой - неразрывно связана с живым театром. Мы будем прорабатывать конкретные партитуры, давать мастер-классы для инструменталистов, вокалистов, режиссеров, музыковедов и театроведов - для всех практиков театра. И эти работы планируем проводить в виде недельных ежеквартальных сессий. Так что, весенние мастер-классы - это только первые шаги, только начало большой работы».
Сегодня Театр Наталии Сац можно назвать настоящим центром барочной и ренессансной оперы в Москве: здесь можно не только услышать старинные оперы, но и увидеть их в полноценном сценическом, а не концертном, воплощении — и не в формате фестивального разового показа, а как репертуарные спектакли, которые регулярно появляются в афише.
Это стало возможно благодаря тому, что во главе театра вот уже седьмой сезон стоит Георгий Исаакян, один из открывателей и пропагандистов опер Ренессанса и Барокко в России, режиссёр, который поставил целый ряд старинных партитур, среди которых - «Альцина» и «Геракл» Георга Фридриха Генделя, «Китаянки» Кристофа Глюка, «Орфей» Карло Монтеверди, «Игра о Душе и Теле» Эмилио де Кавальери, «Любовь убивает» Хуана Идальго де Поланко и другие. «Как ни странно, первые образцы оперы как жанра явились величайшими её вершинами, которые и четыреста лет назад, и сегодня вызывают восхищение», - говорит художественный руководитель Театра Наталии Сац.
Откроется «Неделя старинной оперы в Театре Наталии Сац» 16 и 17 марта спектаклем «Игра о Душе и Теле», первой в России и на русском языке постановкой оперы итальянского композитора Эмилио де Кавальери, написанной в 1600 году. Этот спектакль стал первой совместной работой Георгий Исаакяна и одного из самых авторитетных и именитых барочных арфистов мира, лауреата премий Grammy, Echo, Gramophone, и основателя ансамбля The Harp Consort Эндрю Лоуренса-Кинга, который стал музыкальным руководителем и дирижером постановки. «Игра о Душе и Теле» была удостоена специального приза жюри Национальной театральной премии «Золотая маска» в 2013 году и уже четыре сезона с успехом идёт на Малой сцене.
«Игра о Душе и Теле» – это рассказ о жизни человека от рождения до смерти. Здесь действуют аллегорические персонажи – Благоразумие, Наслаждение, Время, Мир, Ангелы, Разум. Душа и Тело живут в постоянном споре – Тело соблазняют земные утехи, а Душа тянется к Небу. Роль Тела исполняют несколько актёров, чтобы наглядно воплотить взросление человека, а Душа, сопровождающая Тело в земных странствиях, остается неизменной, что говорит о её божественной природе. «Cпектакль «Игра о Душе и Теле», первую оперу в истории человечества, оперу, которая была написана как разговор человека ни много ни мало с Богом, нам показалось очень важным сделать как камерный, интимный разговор, когда — глаза в глаза с артистом, когда рукой можно дотянуться, когда невозможно скрыть ложь. Потому что на эту абсолютно «несовременную» спустя 400 тему — тему духовного пути человека — можно говорить только так: в непосредственной близости друг от друга, то есть в пространстве Малой сцены», - говорит Георгий Исаакян.
18 и 19 марта в Театре Наталии Сац состоятся мастер-классы Эндрю Лоуренса-Кинга по барочной опере. На них маэстро расскажет об испанской опере эпохи Барокко и проведёт занятия для певцов и музыкантов, которые играют на инструментах группы Континуо (особенно клавишных, органа, клавесина и регаля), лютневых и барочных гитарах, барочной арфе.
21 марта, в честь Международного дня старинной музыки, в театре пройдёт открытая репетиция оперы Хуана Идальго де Поланко «Любовь убивает» по пьесе Педро Кальдерона, а 22 и 23 марта можно увидеть и сам спектакль, который Георгий Исаакян поставил вместе с Эндрю Лоуренсом-Кингом в нынешнем сезоне.
Написанная в 1660 году в честь бракосочетания Марии Терезы Габсбург и Людовика XIV, опера CELOS, AUN DEL AIRE, MATAN поражает яркой звуковой палитрой - изысканными речитативами, прихотливыми ариями и хорами, динамичными, порой даже танцевальными ритмами, запоминающимися мелодиями. В постановке Театра Наталии Сац впервые в России в группе континуо представлен испанский консорт барочных гитар разного размера, дополненный двумя испанскими барочными арфами и перкуссией - столь редкий в наше время, но в XVII веке бывший визитной карточкой испанского стиля. Режиссёр поместил героев в необычное пространство - ведь старинная музыка требует особого контакта произведения, исполнителя и слушателя.
«Оркестр, состоящий из старинных, бережно подобранных по тембрам инструментов, не предназначен сотрясать своды огромных театров, а особый стиль барочного пения, построенный не на силе звука, а на тончайших нюансах человеческого голоса и человеческих эмоций, предполагает особую сосредоточенность восприятия, отсюда родилась идея разместить артистов, музыкантов и зрителей в одном пространстве, всех вместе: в пространстве Большой сцены Детского музыкального театра имени Наталии Сац», - рассказывает режиссёр.
Все события «Недели старинной оперы в Театре Наталии Сац» пройдут в сотрудничестве с музыкальным форумом Musica Iberica, организованным Московской Государственной Консерваторией имени Петра Ильича Чайковского.
*Академия старинной оперы OPERA OMNIA - это совместный проект Театра Наталии Сац и лауреата премий Grammy, Echo, Gramophone, и основателя ансамбля The Harp Consort Эндрю Лоуренса-Кинга.
«В России интерес к старинной, барочной музыке возник относительно недавно, и в основном прикосновения к этой богатейшей культуре носят разовый характер: привозят европейский спектакль по старинной опере, все смотрят его как некий образец, и его увозят», - рассказывает один из создателей Академии OPERA OMNIA и художественный руководитель Театра Наталии Сац Георгий Исаакян, - «Особенность же нашего опыта, опыта сотрудничества Театра Наталии Сац с маэстро Эндрю Лоуренсом-Кингом, - в том, что мы сами создаём спектакли по операм эпохи Ренессанса и Барокко. Маэстро приезжает Москву регулярно, поэтому мы решили, что будет правильно организовать внутри театра Академию, которая с одной стороны будет носить аутентичный, исследовательский характер, с другой - неразрывно связана с живым театром. Мы будем прорабатывать конкретные партитуры, давать мастер-классы для инструменталистов, вокалистов, режиссеров, музыковедов и театроведов - для всех практиков театра. И эти работы планируем проводить в виде недельных ежеквартальных сессий. Так что, весенние мастер-классы - это только первые шаги, только начало большой работы».